澳洲布里斯本（ Brisbane ）一名女屋主發現屋頂經常傳來嗡嗡聲，她猜家中有蜂巢，剛開始並未造成太大的困擾，因此沒有理會，但日前家中蜜蜂越來越多，她只好請來專家來移除蜂巢，沒想到拆開天花板一看，發現天花板夾層竟藏了一個 50 公斤的「巨無霸」蜂巢，至少有 5、6 萬隻蜜蜂在此生活，由於蜂巢太過巨大，專家花了近 12 個小時才完整移除。

當地養蜂場 Brisbane Backyard Bees 的專家伍德（ Paul Wood ）表示，這名女屋主打電話給她表示雖然有注意到家裡很多蜜蜂飛來飛去，但沒有很困擾，不過覺得現在是時候把蜂巢移除了，所以請他前去幫忙。

沒想到伍德到達現場，拆開天花板才驚見一個「巨無霸」蜂巢，預估已經建築累積長達 10 個月之久，並推估重量大約是 50 公斤。

影片中顯示，伍德在清除蜂巢時，大量的「蜂蜜」不斷跟著滴下，隔著螢幕都似乎能聞到蜂蜜的香甜氣味。伍德表示，這個蜂巢雖然很大，但還不是他碰過最大的，幾個月前在聖盧西亞（ St Lucia ）才搬過一個重達 100 公斤的大蜂巢。拆除的蜂巢與蜜蜂將會帶回伍德的養蜂場安置，取出的蜂蜜則和屋主各分一半，計畫之後用來製作果醬與酸辣醬，屋主也「因禍得福」。（編輯：潘毅）