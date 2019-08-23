澳洲雪梨大學的「美國研究中心」，19 日發布了一份長達 100 多頁的研究報告，分析美國在印太地區的戰略和軍事開支，指出過去 20 年美國軍事預算的不穩定，讓美軍逐漸喪失在印太地區的影響力；若美中之間爆發衝突，解放軍將可在幾個小時內就癱瘓美軍在西太平洋地區的基地和艦隊。對此美國總統川普則表示，自己一點也不擔心，還說美國有能力摧毀一切東西。

川普 20 日在白宮與羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（ Klaus Iohannis ）會面，並接受媒體提問。有記者問到「澳洲有一項新的研究指出，目前中國在南海、印太地區的軍事態勢，可以在數小時內摧毀大多數美國軍事基地，這是不是一件讓你睡不著的事？」對此川普則回應，沒有什麼事可以讓他擔心到無法入眠，並稱美國非常強大、足以摧毀所有東西。

「美國現在擁有世界上最強大的軍隊，而且軍隊已經接近完成重整，我們重整了軍隊。現在沒有人能夠在軍事上接近我們，還差得遠。」川普表示，自他就任美國總統以來，美國的國防預算開支，一路從 7000 億美元，增加到 7160 億、甚至 7380 億美元，顯示川普對自家的軍事能力應相當有自信。當該名記者繼續追問：「所以你對中國的軍力一點都不擔心嗎？」時，川普也說：「不會。因為他們（中國）將會付出代價，這代價是他們不會想要付的。」

儘管川普自信滿滿，但從官方一連串動作看來，美國已意識到中國大陸帶來的威脅。美國新科國防部長艾斯培（ Mark Esper ）22 日接受外媒專訪時表示，中國致力於追求軍事能力的專業化和擴充，以便把美國推出印太戰區，為了維護美國的安全，五角大廈正密切關注中國。

前述的澳洲研究報告也指出，大陸導彈部隊現有 1500 枚短程彈道導彈，450 枚中程彈道導彈，160 枚中短程彈道導彈以及數百枚地面發射的短程巡航導彈，能夠將日韓台菲星等國，都置於中國大陸的「反美國干預印太區域」的系統範圍內。而美國與盟國在印太地區的作戰基地，大多維持在八十年代建立的水平，缺乏加固的基礎設施，前沿配置的彈藥和物資也沒有調配到戰時狀態，呼籲美國做出必要的戰略調整，也建議包含澳洲在內的美國盟友，應強化軍事投資，共同分擔印太安全重任。