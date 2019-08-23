9月10日為「世界自殺防治日」，美國在台協會希望在台灣社會激起防治自殺意識，今（23）日在臺中榮總嘉義分院舉行播映會，讓有憂鬱症的人，能夠在「陪伴」、「傾聽」、「支持」、「關懷」與安心專線1925(依舊愛我)的保護傘下，獲得適當的疏解，而能避免一場悲劇發生。

市政府表示，「關於自殺這件事」紀錄片描述一位自殺未遂者尋找其他倖存者的任務，從自殺未遂者的觀點，述說他們曾經徘徊生死邊緣，如今企圖阻止別人走上生命懸崖的故事。而如果換不同角度思考，其實有更多人會選擇活下去，這當中呈現許多生命選擇沉默、 覺得羞愧、感到孤獨、經歷掙扎、產生力量、最後存活下來的歷程。

黃敏惠市長指出，生命無價也無法重來，每個生命都很珍貴，根據衛生福利部死因統計資料發現，嘉義市107年自殺的標準化死亡率為10.5(每十萬人口)，較106年下降，也低於全國12.5，這都要歸功於公私立部門、學校、醫療專業人員的同心協力合作，自殺是可以預防的，請大家熟記「1問」-主動關懷與積極傾聽、「2應」-適當回應與支持陪伴、「3轉介」資源轉介與持續關懷的口訣，同心協力，一起擔任自殺防治守門人。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995