盧秀燕內閣異動　綠營：努力賣命去職情何以堪

台中市長盧秀燕上任後第一波主管人事異動，民進黨團總召李天生認為，新任主管對市政並不熟悉，短期內無法進入狀況，預期無法挽救市長日益下滑的民調數字，同時部份爭議不斷的主管，卻不在調整之列，「該走的沒走」，不少重大市政建設能否順利執行推動，市民都睜大眼睛觀望。

李天生指出，市長施政不力，民調長期偏低，怪罪新聞局長吳皇昇，在此次異動中改調研考會，社會局長李允傑風波不斷，外界早有公論，列入異動名單，各方都不感到訝異，經發局長高禩翔，則是評價不佳，遭到外界質疑，在這場風波中一併去職，他們為市長努力賣命，卻在短短任職後下台，真是情何以堪？

針對新任主管人選，李天生認為，除黃國榮外，其餘新任主管對台中市政並不熟悉，能否快速進入狀況，充滿變數；同時新任主管除少數具有政務經驗外，其他都是初次進入政府體制內工作，是否能適應議會和民意監督，還有待考驗，至於協助提昇市長民調，則是根本不敢期待。

此外，李天生批評，不少主管行事作風爭議，領導統御大有問題，並為市長製造困擾，阻擋市府團前進的腳步，卻不在此次調整名單之內，被外界形容是「該走的不走」，他們負責的重大市政工作，未來能否順利執行推動，外界都十分懷疑。

民進黨團副總召邱素貞表示，盧秀燕上任推動市政成績乏善可陳，民調成績墊底，一直未見起色，讓當初支持她的選民相當失望﹔市府部分局處首長，個人意識凌駕專業，不但內部人員哀聲嘆氣，更讓外界不敢恭維，人事異動並不令人意外，不過部分早被鎖定的首長，例如觀旅局、勞工局等並未列入這波調整，讓人對於盧團隊整體施政不抱任何期待。

邱素貞指出，局處首長都是「CEO」 ，必須具備專業判斷的決策與敏感度，才能有效執行貫徹市長施政理念，因此，面對工作上的「態度」是否嚴謹，攸關外界主觀印象。

不過，更換不適任人事，只是強化施政作為的一環，就長期推動整體市政來看，市長盧秀燕是否具備宏觀市政願景與對城市的熟悉度，以及能否充分授權，都是城市向上提升的重要關鍵。