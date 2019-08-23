苗栗縣分別於21、22日傳出2起石虎路殺，發現共3具石虎屍體。據統計，這已是今年第17起路殺事件，共有18隻石虎殞命。苗栗縣農業處自然生態保育科23日指出，21日晚間於苗140線23.5K路段發現1具公石虎屍體，後又於22日晚間在台13甲10到10.5K處發現1母1子的石虎屍體，皆是被路殺，目前都已送至屏東科技大學與農委會特有生物保育中心進行研究。

自然生態保育科指出，有民眾21日晚間8時於苗140縣道三義往卓蘭處，發現1具死亡的石虎屍體，為今年第16起石虎路殺事件；經通報後，死亡石虎已請台北市立動物園取精，為石虎復育保存希望，後交由屏科大進行研究利用。



自然生態保育科表示，民眾22日晚間又於台13甲造橋往苗栗10到10.5K處，發現一大一小的石虎屍體。目擊民眾描述，當時看到前方車輛疑似撞到東西後，有回頭查看；之後他到現場時，就發現2具石虎屍體，研判就是前方車輛造成的路殺事件。

自然生態保育科稱，農業處人員發現石虎後，會先判斷牠的大小跟性別，如果判斷屍體仍算新鮮，就會轉交研究單位：目前，造橋22日晚間發現的一大一小的石虎屍體已交由生物保育中心，後續將進一步實行病理解剖與病毒試驗等。

「苗栗造橋，今年第17隻、第18隻被路殺的石虎，母子。」苗栗縣議員曾玟學在臉書指出，這兩條生命離開的路段就在台13甲新拓寬的道路上，這條路更是他每次去議會會通過的路，實在令人難過；他已經在起草自己版本的石虎保育條例，「正式提出時，我希望反對的議員能記住這些生命」。

根據野聲環境生態公司6月出版的「苗栗縣大尺度之路殺風險評估報告」，全台自2011年11月6日至今年6月20日已明確記錄 77 起石虎路殺，顯示路殺對石虎族群有高度的威脅，其中苗栗縣就佔了56筆，比例約74％，遠高於其他縣市。

報告指出，以空間分析縣內路殺案例的聚集效應，苗栗縣內主要的高風險路殺縣轄路段可以分為縣道 40、縣道128、苗29、苗52等，而省轄路段則包含台3、台13、13甲以及西濱快速道路等。

自然生態保育科呼籲，民眾在晚間或凌晨行經野生生物出沒熱點時，應盡量維持在時速40公里以下，才能在看到野生動物後，有足夠的反應時間閃避，以免憾事再度發生。