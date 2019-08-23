台灣國辦公室主任陳峻涵在郭柯王三人合照時，高舉「政治小三、說謊市長」的標語抗議。
▲台灣國辦公室主任陳峻涵在郭柯王三人合照時，高舉「政治小三、說謊市長」的標語抗議。（圖／丁上程攝, 2019.8.23）

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台北市長柯文哲，與鴻海前董事長郭台銘，以及前立法院長王金平，三人終於在823砲戰61週年紀念活動上見面，不過過程中卻出現了許多意外插曲。除了活動現場吸引郭粉及韓粉相互對陣叫囂，甚至出現嚴重口角衝突外，時常出現在柯文哲行程場合，高舉標語或看板抗議的台灣國辦公室主任陳峻涵，更在郭柯王三人合照期間，高舉「政治小三」的標語抗議，雖然隨即被維安人員帶走，不過柯文哲對此相當不悅，除了在王金平離開前頻頻致意，之後接受媒體訪問時，更氣憤要求「警察局要寫檢討報告。」

郭柯王三人好不容易選在823砲戰紀念日這天，能夠在圓山砲戰公園同場合照，沒想到台灣國辦公室主任陳峻涵，趁著三人拍照時，如入無人之境般，就掏出大張海報，批評柯文哲是「政治小三」，也讓柯文哲大感不悅。由於陳峻涵突襲式抗議已經不是第一次，但卻每每都能找到維安漏洞，並在距離柯文哲相當近的情況下進行陳情抗議，而維安似乎也都慢半拍，直到陳峻涵抗議時才做出反應，也怪不得柯文哲之後接受媒體訪問時，氣憤要求警察局要寫報告。

此外，針對三人同框見面的公園周圍，活動開始前就聚集了為數不少的韓粉及郭粉，不僅相互對壘叫囂，甚至直接在場外發生推擠及口角衝突，讓現場維安警力防不勝防。不過規劃已久的郭柯王會面，雖然短短三十分鐘，小插曲卻從未間斷過，也讓活動及三人同台，頓時失了焦。

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