金鐘視帝藍正龍演而優則導，籌備多時推出個人首部執導作品《傻傻愛你，傻傻愛我》，他特別請到好朋友也是金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，更邀請金獎演員恬妞、郭書瑤、陳竹昇、樊光耀及張庭瑚等共同演出。

《傻傻愛你，傻傻愛我》描述喜憨兒小維渴望接觸人群並憧憬愛情的心情，一路對他悉心教育的母親也是電影中的一大靈魂人物，金馬影后恬妞在片中演出母親一角，直呼《傻傻愛你，傻傻愛我》的演出是從影40多年以來的一大挑戰，「我拍了幾十年的戲，沒有經歷過一個這樣高難度的角度，開拍以來，我沒有一天能夠放鬆過。」

她回憶有一天演出和老公樊光耀激烈爭吵戲時，胃痛了一整天，「我的胃很好，從小到大沒有痛過，但那一天大吼演完，情緒都崩了，配合鏡位拍了3次，最後演到手腳冰冷，全身起雞皮疙瘩，而胃就得像要穿了一個洞一般的痛，一卡我就只能彎著腰走路。」

恬妞在電影中與喜憨兒演員蔡佳宏（Leo）有許多重要的對手戲，她表示當初不夠了解唐寶寶時，也會有很多單方面的想法，「會有一點無知，但一見到Leo，發現他很有想法，很有禮貌，人見人愛。」而和Leo對戲時，讓她直呼他是演技天才，「他的演出很難接招，拍五次都會有五次不同的表現，太厲害了，我覺得周星馳都演不過他，我是服了他啊！」而恬妞和Leo也因此建立了濃厚感情，她笑說：「我的戲殺青了，我有空還是會到現場去看他的表現，等著他幫我取綽號，太可愛了。」

導演藍正龍表示因為片中的演員LEO的情況比較特殊，所以很多精力都會放在他身上，「我有時候就會忽略了其他演員的感受。」所以他很感謝其他演員的體諒，「要特別感謝妞姊（恬妞），她的角色一直處於高壓的狀況，她真的太敬業了，每次看她演出，我都忍不住『哇~~』她都給到十分，不會讓人覺得她做不到。」藍正龍也記得恬妞那次胃痛的狀況，「她每一次都可以演到泛淚，十分精準，直到完全拍完她才會放鬆，那時她胃真的很痛了，角色又不好演，真的是很佩服她。」