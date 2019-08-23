中市春社里幅員瞭闊　遭傾倒廢棄物

台中市南屯區春社里地緣幅廣，居住人口多集中在嶺東周遭，近望高寮和台中監獄園區附近則人煙稀少，日前在中台路73巷口一處空地被不肖業者傾倒垃圾，現場髒亂遍佈，彷如營運中的垃圾處理場所。

市議員張耀中、議員黃守達和春社里長李志洋至現場勘查，發現棄置的大多數機車材料零件，懷疑是特定的回收業者所為，已通報市府環保局前來清理並找出兇手何人。

張耀中說，春社里區域十分瞭闊，近監獄園區鮮少有人居住，犯案者應是看中這點才敢大膽趁著無人於此處傾倒廢棄物，空地本應有鐵片圍籬當大門，至現場發現鐵片已不翼而飛，致使兇手輕易可將車輛駛入傾倒廢棄物。

黃守達指出，回收業者在閒置空地置放事業廢棄物，他不能接受這是台中人應有的城市水準，他要求環保局和警察局要共同將此案重視找出犯案的兇手除了嚴懲不貸，並查明業者有無廢棄物回收業者資格？是否借牌使用？又或者收取的事業廢棄物多半往何處去化。

里長李志洋表示，春社里常被不肖業者傾倒垃圾，他要拜託市府能夠多在鄰近路口裝設完整監視器系統，除延長治安防線，也讓有心人士不敢在春社里亂倒廢棄物。

張耀中也說，之前雖有抓到他案偷倒廢棄物行為人，也都已判刑或司法程序進行中，但因為罰則刑度過輕且還能獲得緩刑，而行為人疑似又多為人頭戶，對於意圖破壞環境的人士或公司，毫無嚇阻作用，市府這次一定要清查到底，徹底杜絕有心不法的業者。

台中市環保局則表示，市府將追查行為人，要求限期清理改善，如果是惡意傾倒，可移送法辦，依廢棄物清理法，傾倒事業廢棄物可開罰6000至300萬元。