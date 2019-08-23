新北市政府今（23）日表揚122位特優里長及50位績優民政人員，由市長侯友宜頒發獎牌，感謝他們長期在基層服務﹔特優里長中，75歲的新莊區國泰里長陳金乾屬最年長，最年輕、36歲的永和區永樂里長許政鎧，與學生合作發行里民報，記錄里內大小事。

許政鎧與世新大學新聞系學生合作，發行「永樂里民報」，記錄里內大小事，內容涵蓋活動、醫療資訊、社區故事等，用創新思維為永樂里注入新活力﹔此外，連任10任、最資深的中和區廟美里長曾秀美及林口區瑞平里長駱阿標，服務鄰里皆超過35年。

另外，還有積極發展地方特色的里長，中和區橫路里長呂星輝運用里內位於山區的特性，積極推動農產品行銷、生態保育、廟宇導覽等工作，營造與都會區不同的地方特色，一手創建「横鹿咖啡」品牌，號召里內農家一起投入，採用天然有機肥料種植，並自己烘豆、研磨，一年大約有200公斤產量，不但獲多項評鑑優等，也提高農民收入。

三重區立德里長周宗輝，為讓長者有舒適的運動空間，將里內228公園打造成綠花園，利用公園空白牆面，融入生態景色意象，繪製15幅以野生動物為主題的動物圖像，彩繪精緻栩栩如生，讓人彷彿置身在野生動物園；加上新設置的「地板鋼琴」，琴鍵伴隨樂曲音階亮燈，不僅深受大小朋友喜愛，也提昇里內藝文氣息。

烏來區烏來里長周至剛，積極發展地方觀光，推廣烏來山林生態之美，及原住民泰雅文化。他更是烏來里的行動服務便利商店，無論防災救難、糾紛調解、尋人問事、環境清潔、捕蜂抓蛇等民生大小事，服務熱線全年無休，只要里民有需要，24小時走動式服務，隨時關心里民各項需要。