▲衛生局今（22）日接獲該公司主動通報，7月4日及7月18日的產品有民眾投訴出現懸浮物。（圖／新北市衛生局提供）
▲衛生局今（22）日接獲該公司主動通報，7月4日及7月18日的產品有民眾投訴出現懸浮物。（圖／新北市衛生局提供）

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大西洋飲料公司所生產的知名飲料「蘋果西打（2000mL）」去年被驗出含有酵母菌加上未主動通報，遭新北市衛生局開罰220萬，衛生局今（22）日接獲該公司主動通報，7月4日及7月18日的產品有民眾投訴出現懸浮物，目前業者已預防性下架3月5日至8月18日生產的產品166萬瓶，並做後續調查中。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，昨天接獲業者主動通報後，立即到市面抽驗同規格產品，初步快篩結果，有疑似酵母菌疑慮，詳細送驗結果預計10天出爐，若產品驗出變質或腐敗，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲衛生局已要求業者立即停止製造、加工同規格產品，並採取預防性回收3月5日至8月18日生產的2000mL規格產品。（圖／新北市衛生局提供）

此外，已要求業者立即停止製造、加工同規格產品，並採取預防性回收3月5日至8月18日生產的2000mL規格產品，須在24日前通知產品販賣或物流據點下架。

新北市消保官王治宇表示，消費者如購買製造日期為2019年7月1日至8月18日2000mL蘋果西打，無論有無拆封皆可持發票或產品向原購買通路辦理退換貨，另擴大回收製造日期2019年3月5日至6月30日產品，可持未開封產品辦理退換貨。

王治宇說，「感覺不到業者誠意、悔意、善意」，大西洋產品不是第一次出問題，消費者飲用變質產品後恐導致腹瀉，業者僅願針對飲用產品後感到不適的消費者進行個案協商賠償問題，且要消費者提供看診證明，會持續監督業者。

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