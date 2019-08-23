KPOP魅力席捲全球，影響力不容小覷，入口網站Google日前公布2019年全球搜尋量最高的前50位男星，光是BTS成員就包辦前5名，而2月爆發「Burning Sun事件」的前BIGBANG成員勝利，因為醜聞占據第6名，算是另類的風光成績。

Google結算今年1月1日至6月30日，公開搜尋量最多的前50位韓國男星，前十名就有7名被近年崛起的夯團BTS包辦，分別為第一名柾國、第二名V、第三名JIMIN、第四名SUGA、第五名JIN、第七名RM、第八名J-HOPE，打斷7成員占走第六名的，則是前BIGBANG成員勝利。

被譽為韓國天團的BIGBANG，自從T.O.P.在2017年爆出吸毒後，團體形象嚴重受損，結果勝利今年2月捲入性招待、逃稅、賭博與供應毒品等疑雲，連帶扯出YG前老闆梁鉉錫「性買賣」、大聲「出租淫窟」、GD「疑似違規兵役法來台賺錢」等事，讓南韓三大經紀公司（SM、JYP、YG）名次澈底洗牌，「YG娛樂」名譽掃地風光不再。

除了BIGBANG跟BTS，其他人氣團體包含EXO、SHINee、GOT7、SUPER JUNIOR成員也都在榜單上，50位幾乎都是韓迷熟悉的面孔。

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