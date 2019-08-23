▲富邦金控總經理韓蔚廷。（圖／記者顏真真攝）
▲富邦金控總經理韓蔚廷。（圖／記者顏真真攝）

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富邦金控今（23）日舉行法說會，有別於國泰人壽第2季大賣台股320億元，富邦人壽降低現金部位，加碼台股251億元，亦加碼國內債券近570億元，預期後續投資仍會維持第2季的投資策略為主，再視市場變化動態調整資產配置。此外，富邦金也看好台商資金回流商機，將努力爭取300億至600億元商機，預估可貢獻財富管理手續費收入約3-8億元。

富邦金今（2019）年上半年稅後淨利277億元，每股稅後盈餘（EPS）2.7元。富邦金也已公布7月自結稅前盈餘177.14億元，創下單月歷史新高。7月稅後淨利145.64億元，累計今年前7月稅後淨利422.33億元，每股稅後盈餘4.13元，為今年每股盈餘首度破突4元大關的金控業者，亦榮登累計稅後淨利及EPS金控獲利雙冠王。

富邦金總資產持續穩健成長，總資產及淨值雙創歷史新高，至今年6月底，總資產首度突破8兆元大關，達8兆1197億元，年成長12.9%。截至今年6月底，富邦金淨值達5,541億元，年成長9.6%，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分別為0.7%及10.9%。

富邦人壽總投資資產規模穩定成長，今年上半年達3兆8572億元，較去年同期成長8%。總投資收入為670億元，投資收益主要來自為經常性收益，受惠利息收入及基金配息增加帶動成長，上半年經常性投資收益年成長率11.4%。今年上半年資本利得以債券類資本利得貢獻較高，年成長達102.9%。

在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽經常性避險成本下降，未避險部位佔比外幣債券與現金資產較前季略升，未來將持續動態調整避險組成，避險前、後經常性收益率分別為3.33%、2.61%，皆優於去年同期。由於新契約較整體平均負債成本比低，負債成本持續改善，截至今年6月底為3.65%；今年上半年初年度保費成長帶動下，損益兩平點上升為2.89%。受惠國內外債券評價上揚，金融資產未實現餘額回升至264億元。

不過，相較國壽在第2季大舉減持台股部位，截至6月底，富邦人壽國內股票部位為3702億元，較首季增加251億元；國內債券餘額為5575億元，單季也增加569億元，富邦金總經理韓蔚廷表示，第2季股票加碼以體質優良、高股息的股票為主，並預期後續投資仍會維持第2季的投資策略為主，只是目前市場上存在眾多不確定因素，包括美中貿易戰、日韓貿易戰、香港抗爭事件等，加上9月美國聯準會是否降息也要關注，債券有點過度反應，美債殖利率亦倒掛，債券投資目前不是好的進場時機。

此外，韓蔚廷也提到，由於富邦人壽資本資足率（RBC）還有288%，目前沒有進一步增資的計畫，但後續資本市場若有變化，不排除重新考量。

至於北富銀已入選系統性重要銀行，韓蔚廷說目前各級資本適足率皆大於2021年法定及內控標準，北富銀將持續厚植資本，以在主管機關規定4年緩衝期內，儘速達成要求。

對於香港反送中抗爭對香港子行的影響，韓蔚廷說確實看到香港銀行同業拆息上升現象，存款利率上升幅度高於貸款利率，影響淨利差減少到1.5%，但整體來說，富邦香港子行本身對營運有很嚴格要求，加上有周全準備，目前富邦香港子行營運都很正常，只是全世界都很關心香港情勢，後續怎麼發展要看後勢對香港經濟、零售、資金進出的影響，富邦也會密切關注。

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