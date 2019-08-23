近期媒體報導南部空氣品質不良，引起各界重視。環保署今（23）日指出，環保署署長張子敬今邀集嘉義以南縣市的環保局長，預計10月份成立「南部地區空氣污染跨區合作預防應變小組」，將建立專家學者參與機制，並以強制性管制作為、減煤增氣電力機組調度、主動減量獎勵措施及檢討空污費季節費率等四大面向，著手改善南部的空汙難題。

環保署表示，該小組預計10月份開始，以每週一次的開會頻率，會上針對前一週及未來一週氣象與空品分析及預測，並就地方應變作為準備及規劃內容進行討論，以加強區域空污減量工作合作。

環保署表示，該署考量各地方政府在空污改善工作上有其重點，以及空氣污染物有跨縣市傳輸、擴散特性，須強化與地方環保局間的橫向聯繫，以進行各項業務推動；另外，為提供地方更完整的支援，納入空氣污染防制技術諮詢小組專家學者參與機制，當地方環保局有需求時，可取得該署必要協助，建立與地方環保局討論與聯繫平台。

環保署強調，該署面臨空品不良的挑戰時，規劃強制性策略（強制性管制作為）、彈性策略（減煤增氣電力機組調度）、獎勵性策略（主動減量獎勵措施）及誘因性策略（檢討空污費季節費率）等四大面向，由中央攜手地方，全面強化各項空污減量作為力道，為維護空氣品質工作注入強心針。

環保署說，該署除積極應對空氣污染改善問題，並以民眾的健康為出發點思考各項管制作為外，將持續整合部會量能、強化中央地方合作、促進全民共同參與，以回應外界期待。