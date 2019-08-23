2019瑞士羽球世錦賽，世界第2、我國一姊戴資穎今(23)晚力拚打破「8強魔咒」，對決世界第5印度一姊辛度，可惜最終鏖戰71分鐘，小戴以21:12、21:23、19:21遭逆轉，小戴生涯6度征戰，5度止步8強。

上個月小戴遭山口茜篡位球后，本屆世錦賽名列第2種子，昨天16強展現超強抗壓性，化解6局點，擊敗韓國新星金佳恩晉級。今天對手辛度，生涯14次交鋒，小戴取得10勝4負佔上風，不過最近一次交手小戴吞敗。

相較昨天遇到陌生對手開局陷入苦戰，小戴今天相當迅速就進入狀況，首局速度和質量都有打出來，在比賽後半段打出一波6:2拉開領先，很快地搶下9個局點機會，僅自己掛網耗掉1局點，最後靠小球以21:12拿下。

次局，辛度拚了，和小戴展開拉鋸戰，雙方8度平手後，辛度趁著小戴失誤來到18:20局點，小戴再次展現大心臟化解3局點，可惜最後網前救球不及，加上被辛度左右調動失去節奏，最終以21:23讓出。

決勝局，小戴打出7:3好的開始，不過辛度沒有放棄，數度近身攻擊追到14:14平手，雙方再度陷入拉鋸，小戴失誤連丟4分，好在挺住壓力追平成19:19，可惜被辛度逮到機會，殺球來到賽末點，最終小戴殺球出界，以19:21落敗。