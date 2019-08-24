米高梅出品的《亂世佳人》於1939年上映，這部不朽經典用超乎時代的製作水準和完美的表演陣容完成了好萊塢影史上的第一個驚嘆號，拿下了奧斯卡的十三項提名和八項大獎，開創了一個新的電影時代。電影根據女作家瑪格麗特米契爾（Margaret Mitchell）的暢銷小說〈飄〉改編，是好萊塢歷史上最偉大的作品之一，盪氣迴腸又感人至深，數十年的時間也沒有能夠讓它褪色，一直是影迷心中最經典的電影。

電影的背景發生在美國內戰時期的亞特蘭大，戰爭中的宏大背景、繁雜的人物性格、曲折愛情故事、濃厚的友情、精緻的彩色畫面、遼闊美麗的場景、將原著的韻味和深度保留、藝術與商業並重，電影具備了一個成功電影的一切要素，而克拉克蓋博和費雯麗更如同是書中走出來的人物，堪稱為影史上的絕配。在這部片長222分鐘的電影中，費雯麗精確地表現了郝思嘉的精髓，野性而不服輸的眼神時時刻刻昭顯著不放棄的決心，她拋棄了那個女性要溫柔文靜、要作賢妻良母的時代，而用嬌弱的身體爆發出男性般的勇敢和激情，她不在乎別人說什麼，卻清楚地知道自己要什麼。費雯麗因為這部電影而成為好萊塢的一個標記，她讓郝思嘉和她自己同時成了一段傳奇。

時值1861年，當南北戰爭開始將南方捲入戰火之際，郝葛萊（湯瑪斯米契爾飾）與妻子郝愛倫（芭芭拉歐尼爾飾）在位於喬治亞州，富庶的陶樂莊園裡撫養著三個女兒。長女郝思嘉（費雯麗飾）愛上了富有貴族氣息的鄰居衛希禮（萊斯里霍華飾），可惜他最後迎娶的是他自己的表親韓美蘭（奧麗薇亞黛哈佛蘭飾），儘管如此，郝思嘉心中仍深信他所愛的人其實是自己。出於怨恨，她選擇嫁給了美蘭的弟弟查理，無奈戰爭爆發沒多久，查理就不幸戰死。之後舉家搬到亞特蘭大暫居，郝思嘉飽經戰亂和匱乏之苦，在幫美蘭接生完孩子後，趁著北軍的謝曼將軍入侵前，她在查爾斯頓望族的敗家子、有錢的封鎖區走私客、瀟灑又深愛著她的白瑞德（克拉克蓋博飾）協助下，又跑回了陶樂莊園。

戰爭結束後，陶樂莊園雖然已經一片荒蕪，但堅毅的郝思嘉帶著家人渡過了重建家園的艱辛。為了重建，郝思嘉嫁給了她妹妹的情人以挽救家園，後來還經營了製材廠生意。在她丈夫又不幸被殺後，白瑞德向她求婚。他們的婚姻並不順遂，因為郝思嘉仍深信自己愛的人是衛希禮。就在美蘭過世後，郝思嘉才發現這位看似脆弱的女人是如何包容著她，並對她意義深遠，更重要的是，她才明白自己有多愛白瑞德。但事情為時已晚，因為白瑞德決定要隻身返回查爾斯頓，與家族團聚。郝思嘉回到陶樂莊園這個曾給過她許多勇氣與支持的家園，並發誓要贏回白瑞德的心。《亂世佳人》80周年紀念，將於8月30日在台經典重現。