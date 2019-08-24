還記得三星首款Note手機開賣時相當熱賣嗎？故事回推到2011年底，那時所有智慧型手機的主流還是落在3.5~4吋螢幕。而擁有5.3英吋螢幕的Note初代機，比起同年的iPhone4s 3.5吋螢幕還大了1.8吋！除了視野更大之外，還能讓女性使用者在使用電話時，讓臉部感覺更嬌小，因此特別受到女性族群親睞。

而今年的三星Galaxy Note10熱賣程度也可說是相當值得關注，例如光是從排隊盛況就能了解民眾對此手機是充滿期待與興趣的，否則不會因為單純有額外的贈品就特別花時間排隊。

而且，據了解來自三重的首位消費者，排隊時間長達34小時！可見他對Note10充滿熱情，而他選擇的是「星環藍」顏色。

其實近年三星在Note的預購大禮都充滿誠意，數千元的藍牙音響或耳機已經是餐前小菜，這次只要預購者前來排隊，前600名就享有4,000元的郵政禮券，等同有來排隊就能省下4,000元的購機成本。而這次三星針對前10名排隊者，再加碼贈送2,000元郵政禮券來體恤他們的辛勞與支持。

此外，三星還祭出總值超過6,000元的JBL真無線藍牙耳機，以及原廠配件購物金2,000元等好康大禮，讓三星粉絲歡喜甘願排對等待。

在這次的手機預購成績資訊部分；Note 10+和Note10原預估預購佔比7:3，實為8:2；先前S系列S10+:S10約13:7。

在容量選擇部分；512GB佔10%（原預估6%），且第一天預購即完售，後續正式開賣，預估大容量能衝高到15%

相信大家也相當好奇Note10那些顏色最受歡迎；據了解銀/藍/白/黑的佔比為35:25:25:15，（三星原本預估限定版藍色為15%，亦高於預期），而未來是否推出其他顏色，台灣三星電子行動與通訊事業部副總經理 陳啟蒙表示，未來將視銷售狀況決定，不排除可能性。

根據以往經驗，通常預購量佔整體銷售量20%，估計這次三星Note預購已達25,000支以上！

陳啟蒙進一步表示，觀察轉機多來自Note8，此外主要競品轉換近2成，觀察前30位中即有6位。這次對於Note10銷量，期望較上一代Note9能成長20%。陳啟蒙發下豪語表示，期望在Note10挹注之下，Q4高階Android市佔率達8成（現況已52%）；高階涵蓋雙旗艦的Note10與S10系列，九月也將有機會確認摺疊手機Fold的上市日期。

這次三星有別以往，還特別包下餐廳讓前來取產品的民眾可以來此休憩；陳啟蒙分享考量8月氣候炎熱，希望減輕消費者等候交機的辛苦，並分散人流，消費者在等候的過程中，還有工作人員介紹產品和趣味互動，並協助消費者轉機前的資料備份完整服務。

這次並首次開放為期三天的預購取貨服務，消費者可在拿到兌換券三天內返回門市取機同享排隊禮。

相信大家也都會相當好奇台灣甚麼時候推出5G版本；對此陳啟蒙表示將視台灣5G環境發展狀況，與電信業者攜手合作，預計Q4會再和消費者分享。

這次三星除了在活動設計上相當縝密與成功外，Note10的相機拍照與S Pen的功能大進化更為重點。消費者除了希望手機相機畫素一代比一代強化之外，更希望能有更好的使用體驗，而Note10這次在錄影功能上可說是「撿到槍」，威力十足！在S Pen的相輔相成之下，手機拍攝影片的功能不但更為好用，實際上錄影與收音的效果都令人驚艷。以上，就是這次Note10為何預購開賣如此成功的主因。