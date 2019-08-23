有「澎湖王」之稱的無黨聯盟主席林炳坤，23日驚傳遭鴻光管理顧問公司聲請宣告破產；林炳坤接受記者電話訪問時表示，該案是25年前夥同12位好友一起投資土地產生的債務問題，每次一到了選舉就被拿出來炒作，更可笑的是他根本沒說過要選澎湖立委！

林炳坤感慨的說，他今年已經72歲，今年4.5月才在心臟動手術裝了2根支架，雖然還有服務地方的心，但是可惜是有心無力啊。

根據澎湖地方法院的裁定書載明事由，這件債權係由大眾銀行於民國101年將權利移轉給新生資產公司，107年又轉給鴻光公司，總金額高達1億3千多萬元，經執行無效、相對人又屆退休年齡，明顯無法償還如此龐大之債務，且林炳坤總負債已經超過3億元以上，經查他名下的24筆不動產價值約3千9百多萬元，每年所得只有30986元，因此依破產法第57、58條規定向法院聲請宣告破產。

林炳坤說明，這筆債務當時有12人共同擔保，而且是發生在25年前的投資失利商業行為，經過這麼多次的債權債務移轉之後，已經很難在法律上面說清楚，每次他出來選舉就被有心人士拿出來大作文章，他早已用平常心來看待，在法律上他一定會提出抗告，以保障自身的權益。

這次澎湖縣的立法委員選舉，民進黨已提名尋求3連霸的楊曜，國民黨則提名現任議員歐中慨參選，但是地方上一直有人力挺林炳坤能代表泛藍出馬，不過林炳坤無奈的說明，他已經高齡72歲，心臟動過幾次手術，有7個支架在身體內，家人全部都反對他繼續從政，尤其選舉期間高張力、高耗損的運作模式，對他而言是一個高風險的決定，他開玩笑的說，他雖有逐鹿中原的心志，卻無秣馬糧草、超凡體力的援助。