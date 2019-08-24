開學日逼近，學童將回到校園，台灣世界展望會服務近5萬名兒童，今年在雲嘉地區預計發放近2千7百多萬元的助學金，幫助3595位兒童安心就學，減輕家長肩上重擔。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，這3千多位兒童有資助人與台灣世界展望會的陪伴，讓他們更能突破經濟困境安心就學並且朝著夢想前進，但目前雲嘉地區仍有113位兒童尚在等待資助人，誠摯地邀請在地民眾愛心資助國內兒童或捐款支持助學行動，幫助兒童安心就學完成夢想。

課後照顧、職涯探索，助兒童完成課業看見夢想；小均今年就讀小六，父母離異後與父親及年邁的祖母照顧，父親因身體狀況不佳無法從事常態性的工作，只能以零工為主收入並不穩定，家中各項開支主要倚靠祖母每月的津貼以及親友偶而的協助。

小均在小四那年成為台灣世界展望會長期關懷陪伴的孩子，透過「資助兒童計畫」各項服務工作及助學支持，貼心乖巧的小均最大的希望是，未來能擁有一份穩定的工作，可以好好的照顧祖母，讓家人能安心的生活，不為三餐而煩惱擔心。

就讀高二的阿佑是在小六那年成為台灣世界展望會長期關懷的孩子，因家庭人口眾多，主要經濟收入來自母親賣菜以及外婆與父親的補助為主，透過每學期助學金的補助、實物發放以及各項方案活動的參與，不僅減輕阿佑家中負擔，更藉由職涯探索活動更加了解自己未來的目標是成為一個廚師。

另外，在課業照顧班中經常可以看見一位志工媽媽熱心地或看顧或指導孩童寫作業，莊媽媽曾經是展望會所服務的家庭，隨著孩子長大自立並各自在職場上有不錯表現後，莊媽媽自願擔任志工媽媽協助這群需要幫助的兒童。

王昶評主任表示，雲嘉地區仍有許多孩子因為家境貧困，每到開學前夕總要面對繳不出學費的窘境，邀請雲嘉地區愛心民眾響應「國內助學行動」、「資助兒童計畫」，每個月1000元定期助學，或每個月2000元定期資助國內兒童。