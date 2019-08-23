由劉以豪跟郭雪芙主演的夯劇《我們不能是朋友》今（23）日播出精彩大結局，黎皓一、褚克桓和周惟惟的三角關係，也跟著明朗，褚克桓途中離開重要的發布會，找尋被黎皓一綁走的惟惟，觀眾也跟著擔心惟惟的安危。

褚克桓因離開重大發布會現場，職位跟著不保，惟惟得知後愧疚向子媛遞辭呈，最後，褚克桓終於忍受不了想擺脫子媛，霸氣地向她遞上兩封辭呈，解脫了自己跟惟惟。而褚克桓與惟惟之間的另一阻礙黎皓一，帶走惟惟失敗後，晚上再度找上她，不滿惟惟總是避著他，講到情緒激動處，便強吻了她，「我沒有辦法繼續再愛你」，也讓黎皓一看開，決定回到上海工作，離開惟惟的生活。

沒有黎皓一後，惟惟打開心牆主動邀約褚克桓，真實面對自己的心，兩人一起看電影、唱歌，還上床了，激情又浪漫的床戲，讓觀眾看臉紅心跳，但準備要跨越感情的那條線時，惟惟卻認為自己還沒變成「周惟惟2.0」，無法接受褚克桓，兩人仍然「只能是朋友」。

劇情來到最後一幕，褚克桓在教堂等著惟惟來到，但在惟惟後面可菲跟大衛穿著新娘新郎裝出場，兩人許久沒聯絡，而子媛、皓一都有了對象，但褚克桓和周惟惟依然沒在一起。有別於一般幸福美好的結局，《我們不能是朋友》最終回播完後，觀眾意猶未盡，在網上熱烈討論，「看完覺得這結果真好，有時距離也很好」、「可惜不是褚克桓和周維維的婚禮，但是還是很好看」、「我覺得結局不錯，惟惟終於不再過受擺佈的人生」、「現在比朋友更朋友了」。