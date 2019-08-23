川普週五 (23 日) 推文預告，他將於美東時間週五下午回應中國祭美新關稅，並發布了一系列抨擊中國的推文。

美國總統川普週五 (23 日) 推文回應中國祭出的新關稅，他下令美國企業尋找中國以外的替代方案，包括回美國製造，還命令所有美國郵政快遞公司，搜查並拒絕所有來自中國 (或其他任何地方!) 的芬太尼快遞！

受此消息影響，道瓊指數自跌幅逾 100 點後再度擴大，截稿前，該指數下跌逾 370 點，暫報 25879.24。

截稿前，道瓊走勢圖。(圖片：investing)

美國總統川普週五 (23 日) 推文抨擊中國長期竊取美國的智慧財產，造成美國數兆美元的重大經濟損失，他稱：「他下命” 偉大的美國企業” 立即開始尋找中國的替代方案，包括將美企帶回美國家園，在美國生產產品。」

他還表示：「將命令所有美國郵政快遞公司，包括聯邦快遞 (FedEx) 、 亞馬遜 (Amazon)、聯合包裹 (UPS) 和美國郵局 (United States Post Office)，搜查並拒絕所有來自中國 (或其他任何地方!) 的芬太尼快遞！」

當被問及這一消息是否構成美國總統正式命令時，白宮並未做出回應，但美國總統並無法律授權來強制執行公司決策。

在川普發表推文之前，聯準會席鮑爾 (Jay Powell) 剛於全球央行年會上發表演說，鮑爾稱在全球經濟前景惡化之際，承諾採取適當行動，以維持美國經濟。

由於鮑爾並未對降息適出明確訊號，川普火大推文回應：「誰是我們更大的敵人？鮑爾還是中國領導人習近平？」

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