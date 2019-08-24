台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》在最新一集中大玩水上遊戲消暑，除了睽違1年多再度光臨的郭子乾以外，身材火辣的張家瑋及夏語心也相當吸睛。

張家瑋擁有傲人E級豪乳被稱為「真人版娜美」，在泳池遊戲大秀令人羨慕的好身材，她身著紅色大深V性感泳衣，辣乳及白雪肌不斷放送，辣到連一旁見過大風大浪的資深前輩郭子乾也不知道該看哪邊，只好將眼神飄移到他處。

張家瑋和納豆一起挑戰在水上浮板跳繩，2人的手也同時緊緊牽在一起並勾肩搭背，此舉引來大夥鼓譟，連納豆跌倒被扶起身眼神僅僅稍微往張家瑋方向望去，都被大家不斷嗆聲：「眼睛在看哪裡！」王少偉開玩笑地說：「剛剛來游泳池有接到依依來電，我有跟她說納豆今天是跟家瑋一起玩遊戲。」納豆連忙回嗆：「這樣才能零時間差跳起，我是來認真工作的，會不會聊天啊你！」

另外這幾年在網路推出跳舞影片廣受好評的夏語心，也以藍色比基尼現身，結實勻稱的身材相當令人噴鼻血，她原先和花花一起挑戰，但一個不小心腳滑落水，雖然水深僅及腰安全無虞，風田見機不可失火速游到夏語心旁要「英雄救美」，大動作引來其他人狠虧：「起色心嗎？你以為自己是救生員嗎？」後來眾人起鬨乾脆和張家瑋一起跳，果然2人一上場就被譽為「最美畫面」，同時主持群們也像搶食飼料的鯉魚般，聚集在浮板附近欣賞風景，還規定放繩子的工作人員自己要「抓對時機」放繩讓她們過關。