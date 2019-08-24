現代社會工作型態改變，服務業成為最大宗，投入強調實際身體勞動的第一級產業的年輕人越來越少。不時聽到傳統產業在喊「缺工」，但其實做粗工的待遇並不差？就有網友好奇發問，打開報紙經常看到「做粗工一天 2500 元」，價錢很高，但是工作內容是什麼？引發網友熱烈討論，許多工地過來人紛紛留言回覆揭露真實狀況，勸他別想得太美好！

有網友在《Mobile01》論壇發文表示，自己看報紙經常發現「做粗工一天 2500 元」，好奇請問工作內容是什麼？有位過來人留言回覆說，「人力派遣的粗工一般沒固定工作內容，通常是老闆說甚麼就做甚麼，勞力搬運是最基本，工地拆除、搬砂、搬水泥、搬磚，反正現做現領當成工作體驗去試試吧！但要注意安全，通常雇主不會準備甚麼防護用品，手套口罩基本自備」。

更有網友指出，「什麼都不會的就叫做粗工。 2500 人力仲介會抽。實拿並沒有那麽多。而且 2500 已經是一般師傅的價錢了。請粗工不如去找個師傅固定做還比較划算」、「 2500 是師傅等級的薪水了！有看過日領 1200 的，有的還 1100 」。還有網友表示，自己 5、6 年前在雙北請過人力公司，「粗工一人 2000 但公司抽成 ＋ 勞建保扣一扣，實領只有 1000 ～ 1200 吧，無附便當」。

另外有人分享親身經驗，曾經看過一位大哥，一個人搬幾十公斤的玻璃門，一樓爬到8樓，只因為「電梯塞不進去」，讓網友高呼一天 2500 根本「太便宜了」！（編輯：倪浩軒）