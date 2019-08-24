新黨主席郁慕明24日痛批國民黨主席吳敦義，如果吳敦義聞「一中」色變，何不將「中國國民黨」的名字讓給新黨？（圖 / 翻攝新黨臉書、NOWnews資料照）
新黨主席郁慕明24日痛批國民黨主席吳敦義，如果吳敦義聞「一中」色變，何不將「中國國民黨」的名字讓給新黨？（圖 / 翻攝新黨臉書、NOWnews資料照）

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新黨主席郁慕明24日痛批國民黨主席吳敦義，質疑吳為何公開勒令洪秀柱不要再講所謂「邪惡的話」？郁慕明表示，兩岸同屬一個中國就是「一中同表」、「一國兩制」，我方應該與大陸爭取對「中國」的表述權才對，如果吳敦義聞「一中」色變，何不乾脆將「中國國民黨」的名字讓給新黨，國民黨從此去掉「中國」，豈不皆大歡喜？

★以下是郁慕明的臉書全文：

國民黨的兩岸立場，把自己「中國國民黨」都反對掉，還怎麼拿回政權？

黨主席吳敦義先生，甚至用「不要講那些邪惡的話」，恐嚇國民黨黨員都不能談「一中同表」！很多人對我說，他們覺得，吳主席這樣講話其實更邪惡！

兩岸間的「一國兩制」，本來就和港澳不同，是蔡英文刻意將一國兩制等於香港，國民黨卻拿香跟拜，吳敦義、朱立倫、韓國瑜全跟著蔡英文走。

兩岸依憲法就是一國，只是目前由兩岸政權分治，各自行使不同制度，但都表述兩岸同屬一個中國，現狀就是一國兩制。如果國民黨反對兩岸是一國，為什麼還叫中國國民黨？難道把自己說成是外國政黨？

吳主席要講「一中各表」可以，但沒理由不准國民黨黨員談「一中同表」。既然叫作中國國民黨，當然應該與大陸爭對「中國」的表述權，除非國民黨承認，中國就等於中華人民共和國，自己就是中華人民共和國國民黨？！

吳主席說「一中各表」表的是中華民國，「中華人民共和國」是另一個「國家」，那中國國民黨的「中國」到底包不包括大陸和台灣？是不是「各表」到最後，重回李登輝的「兩國論」，又或者蔡英文正在執行的「一中一台」？

如果國民黨繼續這樣聞「一國」、「一中」色變，何不乾脆將「中國國民黨」的名字讓給新黨，國民黨從此去掉「中國」，這樣豈不皆大歡喜？

郁慕明臉書： https://www.facebook.com/muming.yok/

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