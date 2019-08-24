美食外送 App 近期大流行，街頭巷尾都能夠看到騎機車、載著送貨箱的送貨員在來回穿梭，讓民眾在家裡只要拿出手機、動動手指，就能坐等香噴噴的食物上門。而外送員也成為受到廣大討論的新興職業，不為外人知的報酬與辛勞同樣引發網友關注。《網路溫度計》公布了最讓外送員崩潰的 10 件事，原來下雨天也要送還擠不進前三名！

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析網路討論的大數據，公布最讓外送員崩潰的 10 件事分別是：

10. 送蛋糕、冰淇淋易壞物品

外送員最怕餐點損傷，接到這種單子整個路上都會提心吊膽，吃力不討好！

9. 地址錯誤

Google 導航再厲害，也挽救不了寫錯的地址。

8. 一次送 100 杯珍奶大訂單

雖然店家和外送平台往往會鼓勵客人點大單，但對外送員而言，接到大單卻是沈重的負擔。

7. 送到奇怪的地方

像是醫院、殯儀館，外送員進去不免有些尷尬。

6. 進入國宅社區迷路

現在很多自成一小社區的公寓宅，外送員按地址到達後，要再找到住戶準確的位置還要另花一番功夫。

5. 叫外送員等一下

明明已經到了，客人卻要求等一下。

4. 颱風、下雨天也要送

網路上討論度很高，但對外送員來說，因為有平台的雨天加給，稍微減輕了淋雨的辛苦，只排在第 4 討厭。

3. 必須爬樓梯

許多住在頂樓加蓋套房的年輕人，懶得上下樓所以叫外送，等於是把爬樓梯的辛苦活「轉嫁」給外送員了。

2. 找不到客人

電話打不通、按門鈴無人回應，都是讓外送員最焦躁的事。

1. 交通出狀況

外送員最怕的其實就是，在路上發生車禍啦！不僅心理上的負擔，更會造成生理上的危險。（編輯：倪浩軒）