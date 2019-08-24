南韓一名女直播主「Yang Pang」年僅22歲，在YouTub上擁有2百多萬名粉絲，人氣相當高。外型甜美、個性活潑開朗的她吸引許多粉絲大手筆「斗內」（捐贈），沒想到有一名45歲的男鐵粉在砸下將近80萬新台幣買禮物送給Yang Pang後，要求私下見面遭拒，一氣之下企圖輕生。

根據外媒報導，男鐵粉質疑如果有粉絲斗內這麼大筆錢，Yang Pang通常都會答應對方的請求，但自己砸下80萬後要求和Yang Pang一起吃飯卻遭到拒絕，讓他深感受到背叛，心靈上的創傷比錢財的損失還要讓他難過。

男鐵粉被拒絕之後，傳訊息給一名記者透露自己要到漢江上的千戶大橋輕生，該名記者得知後立即報警。南韓警方前往搶救後證實男鐵粉僅受到輕傷且意識清醒，送到醫院後沒多久就自行離開。對此Yang Pang表示將會全額退錢給這名男鐵粉，還說不希望粉絲為了自己花超過能力可以負荷的金錢，「只有我的粉絲開心我才會開心，我希望這樣的事情永遠不會再發生。」

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