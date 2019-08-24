下個月13號就是中秋節，家家戶戶不免俗又是烤肉、又是吃月餅；高糖、高油、高熱量容易對身體造成極大負擔，新北市針灸協會理事長、新北中醫師公會常務理事邱定，建議大家歡度佳節同時，不妨多吃當季水果，像是麻豆文旦等等，均衡飲食對人體比較健康。

「文旦屬於芸香科柑橘屬的食物，能理氣、幫助消化、降血脂、可以清熱化痰。其中，最大的好處，就是會刺激腸胃蠕動、幫助排便。」中醫師邱定認為，尤其是現代人因為工作、生活壓力加上缺乏運動的關係，容易產生便秘問題；吃文旦有助於排便。原因是文旦內含高纖維、維他命Ｃ含量又是蘋果的八倍、微量元素等等，都可以幫助潤腸。

吃文旦還是有些禁忌，例如有高血壓、糖尿病等患者，因吃藥需求，必須適量食用、不宜過量﹔台灣的水果都有偏甜的狀況，文旦以水果種類來說，不是追求最甜，而是應該微酸帶甜﹔邱定說，「文旦樹整棵都是寶，包括果實、果皮、柚花、種籽、到柚子樹根，都可以當成中藥材，文旦果實可以潤肺、化痰、理氣、治便祕；果皮可以寬中、化濕、理氣，能讓寒痰可以消失。」對於體質較寒、容易咳嗽的人來說，中醫師邱定也提出了一個小秘訣：「吃文旦太寒會咳嗽，只要事後用柚子皮含白曩的部分切絲，然後煮水飲用，就能夠潤肺化痰，調節過來。」

至於，什麼樣的文旦最好的？台南市麻豆「蕙楓農場」青農林明穎特別強調他的文旦都是自然甜、不用化學手段催熟，吃起來最健康。但市場上到處都是「麻豆文旦」，要怎麼挑才正確？林明穎說老欉麻豆文旦有幾項特色：「老欉文旦普遍較為小顆、會比新欉文旦的體積小，但手感較沉；外型較接近圓錐形、果底平坦。重點更在老欉文旦「軟米、多汁」，皮薄且果肉纖細，嚐起來特別香甜味美。」

「文旦在採收後還不是最好吃，一定要經過『辭水(消水)』。」林明穎解釋，「辭水」就是將文旦堆放在陰涼通風好的地方，讓果實水分逐漸流失，文旦外皮會慢慢從淺綠色轉為淡黃色，「果肉開始變軟，不但更加多汁、口感也更為香甜。」因此，林明穎建議消費者現在買文旦回家，再放置一、兩個禮拜後再吃，才能嚐出真正老欉麻豆文旦的滋味。