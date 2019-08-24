桃園市一間醫事檢驗所，以預防保健或宣稱配合衛生所做健康巡迴檢查名義，到一般民眾家中或是公司行號營業處所進行推銷，聲稱只要新台幣100元就可以抽血檢驗肝癌，並安排人員到府進行抽血。此舉遭到桃園市衛生局開罰12萬元，並處停業3個月的處分。

桃園市衛生局表示，日前接獲民眾陳情，這間醫事檢驗所派員至民宅、公司行號、車站攤位及商家等處，向民眾推銷僅需新臺幣100元即可抽血檢驗肝癌，之後再安排人員到府或定點進行抽血。

衛生局派員稽查後，確認該醫事檢驗所確有以低價行銷方式誘導民眾同意抽血檢驗，再於現場伺機推銷其他高價自費檢驗項目，該行為已違反醫事檢驗師法第30條規定：「醫事檢驗所不得以不正當方法，招攬業務」，依違反醫事檢驗師法第30條及第36條對張姓負責人處分新台幣12萬元整，並審酌該醫事檢驗所在其他縣市亦有同樣違規行為，故為保護市民健康，加重對該醫事檢驗所停業處分3個月。

衛生局表示，該醫事檢驗所分別於108年5月9日、5月17日及7月11日在桃園市及其他縣市以不正當方法，招攬業務，經桃園市政府衛生局及基隆市衛生局共計裁處3次在案，審酌該醫事檢驗所屢次受罰不改善，仍未停止其違法行為，足可認定情節重大，故此次再依醫事檢驗師法第41條裁罰負責人新台幣10萬元整，另考量該醫事檢驗所負責人對其檢驗所未善盡督導責任，併依違反醫事檢驗師法第36條裁處2萬元及3個月停業處分。