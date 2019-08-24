▲網友在高鐵車站看見這「跪拜小人」圖示，好奇詢問大家這是什麼意思？（圖／翻攝自爆廢公社公開版臉書）
▲網友在高鐵車站看見這「跪拜小人」圖示，好奇詢問大家這是什麼意思？（圖／翻攝自爆廢公社公開版臉書）

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不知道你是否曾經注意，台灣高鐵車站內這個「跪拜小人」的圖示？有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，在高鐵烏日站看見這個廁所標誌旁的「跪拜小人」圖示，好奇詢問大家知道是什麼意思嗎？引發網友討論。答案揭曉更是讓大家驚呼，長知識了！

有位女網友日前在《爆廢公社公開版》分享了在高鐵烏日站拍的照片，好奇詢問大家「廁所旁邊為什麼要跪一個人啊？是要跪著上廁所的意思嗎？還是為了感謝廁所，所以上完要跪拜？還是要跪著進出廁所？」

▲網友在高鐵車站看見這「跪拜小人」圖示，好奇詢問大家這是什麼意思？（圖／翻攝自爆廢公社公開版臉書）

女網友猜了很多理由，網友也紛紛在底下留言表示，「那個叫做拜託讓我上廁所」、「肚子痛快開門的意思」、「他在跪著敲門另一手扶著肚子求裡面那個趕快出來」、「還有一個站著，不好畫出來」、「半套店」。

網友的想像越來越異想天開，但也有人說出正解：那是穆斯林祈禱室啦！祈禱室內鋪設木造地板，設有三個脫鞋禮拜的席位；還有校對「麥加禮拜方位」，並提供可蘭經及禮拜毯。

▲（圖／台灣高鐵公司提供）
▲「跪拜小人」是穆斯林祈禱室。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲（圖／台灣高鐵公司提供）
▲祈禱室內一景。（圖／台灣高鐵公司提供）

台灣近年與東南亞的交流日益密切，越來越多穆斯林民眾來台生活或觀光旅遊，為了滿足他們的宗教需要，高鐵增設祈禱室確實是十分貼心呢。雖然台灣高鐵其實從 2015 年就開始增設穆斯林祈禱室，但從網友的反應看來，許多人高呼「長知識了」，顯然還是許多人不清楚高鐵有這樣的服務。（編輯：倪浩軒）

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