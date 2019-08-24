台灣第一名模林志玲跟日團「放浪兄弟」成員AKIRA今年6月宣布閃婚，夫妻倆一舉一動備受關注，日前林志玲已公開亮相並親自誇讚老公的好，AKIRA也確定要面對台灣媒體，於十月訪台參加高雄電影節，宣傳電影《燦爛星空下》。而導演山戶結希、志田浩太、朴志緣等，以及策展人陳翠梅也會出席。

高雄電影節今年「國際短片大觀」首推《放浪新世代音樂短片輯》，這是高雄電影節連續三年放映的招牌單元，是由EXILE HIRO、別所哲也、小竹正人共同企劃，將詩、音樂、影像融為一體，改編放浪兄弟的歌曲所製作的短片輯。今年邀集三池崇史、行定勳、松永大司、井上博貴和洞內廣樹五位導演，集結放浪成員AKIRA、小林直己、今市隆二、佐藤大樹、佐野玲於演出。

由三池崇史和AKIRA合作的《燦爛星空下》，AKIRA在片中飾演大地震過後倖存的男子，了無生意的他遇見了蓮沸美沙子飾演的女子，在一片燦爛星空下，愛與命運交會出奇蹟時刻。AKIRA表示：「和三池導演合作，這部電影是演員生涯的重要作品，讓他在成為演員的路上邁前一大步」；行定勳執導的《當海風吹拂》，則由放浪成員小林直己，和資深女星秋山菜津子合譜超越年齡的世代之愛，小林直己表示這段差距20歲的情感關係，讓他省思愛情的模樣。

導演山戶結希企劃的《21世紀少女短片輯》，邀集15位未滿30歲的日本新生代女導演，創作15部短片合輯，塑造日本年輕女性的觀點群像。山戶結希表示，目前日本每十部電影，僅有一部是女導演作品，女性在業界如同隱形，但她預測21世紀將是女性的時代。此外，高雄電影節也與東京短片節、釜山短片節合作，推出多部精選特輯播映。