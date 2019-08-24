5G 的熱潮來襲，儘管目前支持 5G 網路的手機與設備還不普及，但根據研究預測，到 2023 年，5G 智慧型手機出貨量將超過 4G 機型，在未來五年內全球將累計出貨約 19 億支 5G 手機。而近期以來，各大電信商也紛紛開始推出下一代 5G 網絡和相關方案，將大幅提高手機和平板電腦等設備的運行速度和功能。

有鑑於此，5G 成為投資者心目中的熱門趨勢，市場上兩檔 5G ETF 在近期出現了強勁的資金流入。

上週五，Defiance 未來世代連通性 ETF(FIVG-US) 的資金流入總額為 380 萬美元，將該檔基金的資產額推升至 1 億美元大關。而 First Trust Indxx NextG ETF (NXTG-US) 則在 6 月中旬的某兩日內大量流入 1.08 億美元資金。兩檔都是相對較新的基金，FIVG 於 3 月份推出，回報率為 6.6%，而 NXTG 的回報率則為 5.3%。

FIVG 和 NXTG 走勢 (圖片：ETF.com)

FIVG 較 NXTG 略為超前的原因可能在於該檔 ETF 針對更為細部更具體的 5G 主題有關，持股主要集中在全球與 5G 技術開發或有關的公司，其投資組合中的大部分 50% 配置在核心設備製造商，這些製造商開發可實現 5G 網路的路由器和衛星。

再者 25% 便是側重於與手機訊號台、數據中心的不動產投資信託 (REIT)，以及行動網絡提供商和雲端運算公司；另外 15% 則是質量測試和優化公司，其餘的 10% 則是為終端用戶提供 5G 功能的數據機和光纖電纜公司。

而 NXTG 的持股則是更為廣泛。

首先，該檔基金按市值對潛在持股進行排名，並取出前 100 名。然後根據兩個子主題來進行資產分配：基礎設備和硬體主體佔投資組合的 80%，電信服務提供商則占其餘的 20%

有鑑於 5G 主題的類股相對不多，兩檔 ETF 在持股方面也有所重複。舉例來說，晶片製造商 Skyworks Solutions(SWKS-US) 是 FIVG 的最高比例持股，為 5.4%，不過在 NXTG 的持股中僅占 1.7%。

FIVG 和 NXTG 的持股分配 (圖片：ETF.com)

總體而言，兩檔 ETF 皆有自己的優勢，FIVG 選擇了更專門更具針對性的 5G 相關類股，而 NXTG 則是提供了更廣泛，更全面性的 5G 相關主題。從資金流入的情況來看，兩檔 ETF 都分別從投資者身上取得一定的成功。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>