台南縣前縣長蘇煥智24日成立「台灣維新」政黨，鴻海集團創辦人郭台銘也親自派遣幕僚，委由蔡沁瑜出席創黨大會。( 圖 / 台灣維新 提供 )
台南縣前縣長蘇煥智24日成立「台灣維新」黨，鴻海集團創辦人郭台銘也親自派遣幕僚，委由蔡沁瑜出席創黨大會。( 圖 / 台灣維新 提供 )

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繼台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」後，由台南縣前縣長蘇煥智成立的「台灣維新」24日成立創黨大會，「台灣維新」的政黨主張包括「小孩國家養」，鴻海集團創辦人郭台銘也親自派遣幕僚，委由蔡沁瑜出席創黨大會。

台南縣前縣長蘇煥智24日成立「台灣維新」黨。( 圖 / 台灣維新 提供 )

「台灣維新」創黨人蘇煥智表示，「地方政府」非常重要，如果給地方更大權限和財源，台灣各地經濟將會大不相同。他卸任縣長，沒有繼續參選立委的原因，是想把機會留給年輕人，但他現在擔心三件事：一、嚴重的少子化，二、高齡化長照問題，三、南北差距及鄉鎮邊緣化。他卸任縣長迄今9年，發現民進黨執政仍無法解決，因此他認為未來應由中央政府推動改革。

蘇煥智指出，成立「台灣維新」就是要推動和解決一系列台灣當前政治、經濟、社會、敎育、文化的改革運動。未來將 「打破中央集權集稅濫權的體制，把權力、財稅下放」、「主張德國式的分稅制，希望企業稅、所得稅能夠中央與地方共享」、「推動地方自治以政黨比例，開放地方政黨，消除買票、黑金問題」、「六都的區應該恢復地方自治，並採取政黨比例制度產生」、「保障全民基本收入，小孩國家養，人人有屋住，建構老人、身心障礙、長照等完善社會安全福利體系，讓人人過一個安心有尊嚴的生活，成為公平、正義、均富的社會」。

「台灣維新」在24日也選出黨職幹部，當選名單如下：召集人為蘇煥智。執行委員：林獻山、萬蓓琳、詹昭能、郭應哲、林冠年、鍾淑姬、蘇鼎筌、胡世和、楊時睿、李震華。

台南縣前縣長蘇煥智24日成立「台灣維新」黨。( 圖 / 台灣維新 提供 )

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