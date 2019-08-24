古坑鄉樟湖村清水溪情人吊橋景點慘遭921大地震重創，又經多次豪大雨和颱風侵襲坍塌多年，造成遊客止步，該景點與週邊共3件復建工程，已獲得中央全額補助，24日上午白鹿颱風侵台期間，縣長張麗善前往勘災並視察，可望在期發包施工，將連通樟湖村至草嶺村觀光動線的交通便利。

流經古坑鄉草嶺、樟湖村的清水溪沿線風景壯觀宜人，且有貝殼化石區，尤其擁有草嶺村萬年峽谷和樟湖村情人吊橋等盛名景點，往年吸引不少遊客前往遊玩，不料主要聯通的雲149甲線23K+735－25K+750段、25K+273~28K+676、24K+000至25K+750道路和邊坡等處，因遭88年間的921大地震重創，且又經多次的豪大雨和颱風的侵襲坍塌而以封路多年，嚴重影響樟湖和草嶺風景區觀光發展。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰等相關人員，在24日上午前往勘災並視察「縣道149甲線23K+735~25K+750新建跨清水溪橋工程」、「縣道149甲線25K+273~28K+676路段修復及改善工程」、「149甲線24K+000至25K+750道路邊坡災害修復工程」、「古坑鄉雲209線0K+900擋土牆崩塌復建工程」及「古坑鄉雲209線鐵國山段道路復建工程」等五件災後復建工程以及山區道路，並聽取簡報瞭解目前執行情形。

工務處長汪令堯指出，重創封路的雲145甲的三件復建工程，所核定的總經費約為6億9千6百萬元，目前已爭取到中央全額補助；另外雲149甲線23K+735~25K+750新建跨清水溪橋工程的總經費，預計為5億1千9百82萬元，已預計在109年就能完成環評作業；其餘四案，目前都已啟動發包作業，預計年底都能順利開工。

縣長張麗善表示，雲220-1線1K+500處，亦在22日因豪大雨造成邊坡坍方，縣府接獲通報後雖即搶通，但後續仍將向工程會爭取災修復建工程經費，搭配復建工程，全面改善山區易致災路段，提供山區民眾舒適、安全的行車空間。