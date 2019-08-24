五月天今年帶著回歸初心的「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」重返鳥巢，一連三天舉辦演唱會。出道20年的五月天在「藍色三部曲」20週年，力邀20歲王俊凱演出演唱會串場電影，及〈純真〉20週年版MV，在昨（23）日第12場鳥巢的演唱會上，王俊凱驚喜現身合唱〈洋蔥〉，讓歌迷超驚喜。

TFBOYS六周年演唱會，五月天驚喜現身，昨天五月天六度鳥巢開唱，忙著10月27日演唱會的王俊凱特別赴鳥巢之約，與五月天合唱極具意義的〈洋蔥〉，在王俊凱上台前，阿信表示：「多年前在微博上看到一位小朋友唱五月天的歌，年紀小小，唱得又很好，想讓更多朋友知道、聽到。」瑪莎打趣直言：「有可能把你幹掉。」

如今當年翻唱〈洋蔥〉少年現在已是炙手可熱的青春偶像，不變的是對音樂的初心，王俊凱說：「謝謝阿信哥邀請來到鳥巢，第一次來很開心！」阿信對他也表示高度肯定，認為王俊凱未來到鳥巢開唱指日可待，他說：「小凱每次看到五月天都說好緊張，他很有大將之風，未來這個世界就是你的，要好好發光，用力飛翔。」見到五月天，王俊凱都相當緊張，在彩排時，阿信不斷地鼓勵他想怎麼唱就怎麼唱，不要侷限，笑說：「你要拉長音就拉長，但要記得在10點唱完。」以玩笑舒緩他的緊張。