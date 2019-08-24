▲蛋堡擔任方大同演唱會嘉賓。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）
▲蛋堡擔任方大同演唱會嘉賓。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）

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暌違8年，方大同終於在今（24）日不畏颱風白鹿影響，在台北小巨蛋舉辦「TIO 靈心之子演唱會」，方大同為了準備這場演唱會，特別提早來到台灣全力備戰。而藝人陶晶瑩、李李仁、盧廣仲、岑寧兒、邵雨薇、9m88、孫盛希、J.Sheon等都前來朝聖，也看出方大同在演藝圈的好人緣。

方大同登場後，一連演唱了多首歌曲〈悟空〉、〈Flow〉、〈Throw It Off〉，炒熱現場氣氛，他也感謝無畏風雨來到現場支持的歌迷，希望歌迷在演唱會上能玩得開心。說完，他繼續演唱經典歌曲〈春風吹〉、〈每天每天〉、〈公園〉，方大同也提到，他前兩天感冒的時候就有破音，今天唱歌的時候也一直破音，但他會努力撐住。

方大同演唱會。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）
▲方大同提到因為感冒，所以在演唱時一直破音。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）

演唱完〈三人游〉、〈特別的人〉、〈愛愛愛〉後，迎來嘉賓Part，睽違6年再度合作的蛋堡登場，兩人一同演唱6年前共同合作的歌曲〈寫一首歌〉，本次也是方大同與蛋堡首度在舞台上同框合唱，蛋堡說起兩人最近一次合體，已經是好幾年前，「我們剛好一起上《康熙來了》，在節目上唱了這首歌，之後就再也沒有一起過了。」

雖然感到很開心，但蛋堡還是忍不住吐槽，「我跟大同兄，不是很熟，我們在音樂裡比較熟。」方大同不以為意，接著說道：「在沒相遇的6年間，他們各自做了很多事情…」話還沒說完，被蛋堡搶先：「結果我們還是不熟。」讓歌迷笑翻，而後蛋堡才分享近況，「這幾年，我生我自己的小孩，然後做我自己的音樂。」更預告個人專輯，在年底之前會推出。

▲蛋堡（左）擔任方大同演唱會嘉賓。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）

而這次演唱會，方大同的媽媽也一起到場，還組成了近20人的親友團，昨（23）日搶先看寶貝兒子彩排，也趁此機會讓兒子多吃點素食，補足體力，上台前媽媽還會拍著方大同的肩膀喊「Good Show」，替他加油打氣。求好心切的方大同前一天還彩排到快12點才回飯店休息。

阿妹與友人來聽方大同演唱會。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）
▲阿妹（左）低調與友人來聽方大同演唱會。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）
陶晶瑩欣賞方大同演唱會。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）
▲陶晶瑩來小巨蛋欣賞方大同演唱會。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）
吳卓源來聽方大同演唱會。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）
▲吳卓源來聽方大同演唱會。（圖／記者陳明安攝，2019.8.24）

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