近來美食外送平台在台灣進入百家爭鳴的狀態，許多民眾開始習慣不出門，靠著 APP 點餐就能迅速享用美食，不論是 Uber Eats、foodpanda 等廠商也都紛紛祭出「免運費、餐點折扣」等方案吸引客人；不過日前就有一名網友靈機一動，在 PTT 上 PO 文問道：「假如外送平台的折扣比內用便宜，能把餐送到店裡面內用嗎？」乍聽之下似乎可行的方式，立刻引發許多網友熱烈討論。

一名網友 20 日在 PTT 上以「可以叫 foodpanda 把餐送到店裡面內用嗎？」為題 PO 文，表示自己單純好奇，「假如 foodpanda 的折扣比內用便宜，（印象中有一次吉野家就是這樣）那這樣的話，能不能叫 foodpanda 直接把它從點餐櫃台送到用餐區，現省一筆？」

雖然乍聽很像「奧客」行徑，但似乎又有一絲可行性的方式，立刻引發網友熱烈討論。許多人紛紛跟著開玩笑表示：「還可以刷卡賺回饋？」、「外送員爽賺 1 波」、「如果是店到店或許可以喔！」、「外送員一秒變店內服務生」、「哈哈哈哈哈哈你好有創意捏！」

不過也有網友認真分析，指出此方法根本「不可行」的原因：「外送員到店你在那，等於訂單無效」、「店家一定跟你說這樣不行」、「定位太近也搜不到吧！」、「那你在家吃不就好了？特地跑去店裡幹嘛！」（編輯：王錫謙）