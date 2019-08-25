日本職人微縮模型展　重現百年餅舖台灣糕餅

台灣百年糕餅業者趁著中秋前夕，與日本知名微縮人物工藝家田中智聯手打造全世界最小的台灣糕餅模型，1/12的超迷你蛋黃酥、鳳梨酥等知名漢餅栩栩如生、精緻呈現，同時聯合知名設計師聶永真、服裝師詹朴打造視覺時尚的中秋禮盒，搭配不同的糕餅故事，掀起中秋話題外，也希望傳承台灣的糕餅之美。

百年台灣餅舖郭元益從23日到9月1日再信義誠品開展「幸福微光：郭元益Ｘ田中智微縮模型展」，邀請民眾免費參與也舉辦DIY活動，將由糕餅師親自示範經典手作課程，同時與誠品TEA ROOM聯名期間限定下午茶，讓消費者看得到、玩得到、做得到，搭上暑假尾聲與中秋節的雙重商機，再度掀起市場話題。

品牌副總經理郭建偉表示，希望長期結合設計，讓台灣糕餅的內涵與伴手禮價值提升，此次力邀日本微縮人物名師田中智量身打造模型，希望透過迷你世界，重新詮釋品牌的糕餅故事與吃餅配茶的獨特時光，郭建偉說，將台灣的經典餅食以1/12的迷你比例呈現，刻劃出不一樣的糕餅世界，同時也強調品牌中西合併的精神，更將3個糕餅故事與兩座獨特互動模型隱藏其中，希望讓國內外消費者都能體會台灣的糕餅之美。

田中智指出，這是自己第一次來到台灣策展，為了充分體現糕餅樣貌，將產品與包裝一一解剖，在不同的光線下觀察酥皮的層次與內餡色澤，為了忠實呈現，還特別分解出提袋的紙質，運用在模型中，希望連禮盒中顏色搭配的細微之處都充分考究重現。

業者此次與聶永真合作推出「伴點時光」禮盒，呈現英式花園場景的畫面，在老宅中運用幾何色彩與彩色玻璃窗花，呈現日本大正時期的老屋和洋風，而由詹朴設計的「小行星」，打造18種糕餅圖騰的小行星，在微縮模型的呈現上，已登陸月球及太空旅行元素呈現穿越古今的糕餅想像，田中智說，這次的展覽跳脫過去微縮模型的形式，讓自己的技藝也精進不少。