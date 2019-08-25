4合1翻轉筆電有何特色？HP發表旗艦Spectre x360

行動辦公早已是現代上班族在職場上必須面臨的任務，除了在辦公室內開會需要使用筆記型電腦外，外出與客戶開會、出差旅途中，甚至回家繼續趕報告與寫email，都需要仰賴「行動電腦」。

隨者CPU的效能不斷提升，筆記型電腦用來取代桌上型電腦早已不是問題，但是螢幕與鍵盤的舒適度、筆電本身的重量與續航力，則是考驗廠商設計能力與消費者的選擇能力。

市面上有不少可360°翻轉式螢幕的筆電，包含像是ACER、ASUS、HP、Lenovo..等電腦大廠都有都出不少機種，唯獨目前蘋果還沒有這樣的設計。但這樣設計的電腦到底有那些優勢特色呢？

以HP最近推出的旗艦級Spectre x360可翻轉電腦為例，產品具備四種使用情境模式；正規的「筆電模式」以高效能頂級規格配置，讓使用者可輕鬆處理報表、信件等工作。

「平板模式」將鍵盤面反摺只使用到螢幕；這時改使用標配的手寫筆來隨心筆記、繪圖與紀錄，當然亦可用來以手指才觸控電腦螢幕當平板用。

「直立模式」以打造視訊會議及觀賞影片的最佳角度為用途，這時將鍵盤反摺180度於螢幕後方，讓使用者的視野只專注到螢幕上，並能隨時觸控操作螢幕。

有趣的「帳篷模式」則是將筆電立起來節省桌面空間，能清楚快速呈現簡報、會議討論互動更豐富。當然用來看影片也是很合適。

HP推出的這款筆電以精緻的時尚外型設計向有品味的消費者招手；產品外觀設計相當到位，面蓋採堅固的鋁質表面設計，產品部份邊角採鑽石切角，而鍵盤區右上角還特別有USB Type C便利接線設計。

當然，產品除了要好看也要輕便好攜帶；Spectre x360有14.5mm纖薄機身，13.3吋的超廣角螢幕以微邊框設計，和多數12吋筆電尺寸相當，而重量也只有1.3 kg。

這款筆電的效能也是很犀利，採Intel i7處理器、大容量高速的512 GB PCIe NVMe M.2 SSD儲存裝置、8 GB DDR4-2400記憶體。

除了效能相當強悍之外，音效也是很犀利；採Band & Olufsen音效，有四顆喇叭與獨立擴大器。在續航力的部分，高達22.5小時的最佳續航力，並有最快30分鐘充飽50%電力的快充技術。

四合一筆電有其多用途的便利性，並有觸控螢幕設計來完美對應個各種使用情境，不過對於不喜歡鏡面螢幕的使用者來說，就會是個障礙。而一般筆電若沒有要觸控螢幕設計，價格會比較便宜，但電競機種則因效能規格的關係，價格也會較高些。

電競筆電還有機械式鍵盤的特色；以技嘉剛發表的電競品牌AORUS新品為例，業者表示領先全球與知名微動開關廠商歐姆龍共同開發筆電專用機械軸鍵盤，並導入於AORUS 17機種，產品不僅擁有絕佳的手感、最佳化的鍵程以及最耐用的品質。