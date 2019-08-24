「國際天后」Coco李玟繼6月台北演唱會上邀來Jolin蔡依林助陣，新歌〈斷了〉找來鐵肺歌后G.E.M鄧紫棋量身打造歌曲，MV找來許瑋甯演出，兩人的緣分要從Coco台北演唱會後台探班說起，透過這次的合作還因此彼此互稱「best friend」。

這次有機會能請來影后許瑋甯及金馬演技派男星張睿家合作MV，原來這兩位實力派演員都是CoCo的粉絲，對CoCo的歌如數家珍的他們還不約而同地說：「CoCo有太多好歌陪伴著我們，以往都是在電視或表演上看到她，沒想到可以看到本人，感覺是美夢成真！」

值得一提的是，許瑋甯還特別在今年六月到小巨蛋去欣賞CoCo的表演，像個小粉絲跑到後台想跟CoCo拍照，因此牽起了這個緣份，許瑋甯表示：「我從來沒有想過可以拍她的MV，COCO很多歌在我人生中扮演很重要的角色，無論開心或不開心都陪伴著我！」張睿家也說：「這次演出讓我能跟我的歌壇女神近距離接觸，所以很興奮及期待！」

MV中許瑋甯、張睿家飾演分手情侶，其中6場哭戲都是真來，此外，導演特別為了讓MV呈現「斷了」的意境，特別安排許瑋甯扯斷張睿家在劇中送的項鍊，只見求好心切的許瑋甯為了讓導演取不同鏡頭，反覆地在鏡頭前用力扯下脖子上的項鍊，扯到最後脖子都紅腫受傷都不吭一聲。

另外一幕讓人印象深刻的戲，是CoCo要安慰許瑋甯，兩人四眼相對瞬間似乎有了心靈交流反而不小心NG大笑，原來看到許瑋甯真切眼神的CoCo真情流露而止不住眼角淚光及嘴角顫抖，讓許瑋甯觀察到想安慰她，於是用笑容來化解CoCo的眼淚，CoCo感動地說：「那一刻瑋甯透視到我心裡，就像好姊妹一樣溫暖！」