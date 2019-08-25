許多手搖飲料店都會嘗試將不同的飲品「混搭」出新口味，藉此吸引消費者。近日也有一名辣媽網友在臉書社團透露，自己去美式大賣場好市多（Costco）買了 100% 葡萄汁和牛奶，並將兩者加在一起變「特調」，結果感想是「味道還不錯喝！」隨即有網友留言指出，同時喝下這兩種成分的飲料恐有結石疑慮，沒想到原 PO 立刻展現專業打臉。

綜合媒體報導，一名辣媽網友 23 日在臉書社團「Costco 好市多商品經驗老實說」中 PO 文表示：「上回我說葡萄汁 mix 牛奶還不錯喝，有人覺得我隨便唬弄，因為我兒子每次吵著喝葡萄汁，雖然是 100% 還原，但我覺得偏甜，有時候我會加水稀釋，有時候我會加牛奶，變葡萄牛奶，也有人這樣 mix 嗎？」

PO 文一出立刻有熱心網友留言回應：「葡萄屬於高草酸，不適合牛奶。會有草酸鈣的問題，除了引響鈣的吸收，還會有結石的疑慮！」沒想到原 PO 看了後立刻展現專業解釋：「有好心網友留言葡萄 + 牛奶會有什麼鈣、鐵或草酸鈣的問題，其實沒有每天喝、大量喝、常常喝，真的不用太擔心！」她直言：「很多生活中的飲食本來就會常接觸到這些，其實都會藉由尿液或糞便排出，除非你大量或每天才會造成結石，無需驚慌…（我是食品營養系出身的）」

許多網友看完之後，紛紛力讚：「你的補充好專業！謝謝解答」、「謝謝專業知識的分享！很多網路文章真的不一定是正確的資訊」、「少量都是可接受的。喝過量，連水都會讓人中毒…真的不用太擔心」、「會不會結石跟體質跟遺傳有很大的關係，食物的比例太小了！」（編輯：王錫謙）