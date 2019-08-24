凱燕
▲一名網友 24 日在 PTT 上好奇問道：「早餐店好賺到兒子買了凱燕？」圖為 Porsche Cayenne。（示意圖／翻攝自 gulson）

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經營早餐店十分辛苦，除了必須在凌晨起床準備之外，還得應付尖峰時間忙碌的學生、上班族客人，一不小心就可能手忙腳亂，不過經營早餐店究竟好不好賺呢？近日有一名網友在 PTT 上 PO 文驚訝表示：「早餐店好賺到兒子買了凱燕（Porsche Cayenne，保時捷休旅車）？」意外引發熱議。

▲經營早餐店十分辛苦，除了必須在凌晨起床準備之外，還得應付尖峰時間忙碌的學生、上班族客人，一不小心就可能手忙腳亂。圖中人物與新聞無關。（示意圖／記者鄭志宏攝，2017.10.02）

一名網友 24 日在 PTT 上以「早餐店好賺到兒子買了凱燕？」為題 PO 文，驚訝地表示：「剛剛去吃早餐發現門口停了一台凱燕，一開始還以為是哪個客人的，沒想到老闆娘說是她買給她兒子開的…」這讓他不禁感嘆：「我這個月薪 4 萬的上班族真的羨慕死了！早餐店真的這麼好賺嗎？」

PO 文一出立刻引發熱議，不少網友紛紛留言表示：「我家樓下早餐店老闆開大 7（BMW）」、「大冰奶很好賺的」、「國小同學家裡開早餐店，三四間房子」、「我家巷口早餐店老闆買了隔壁整排房子」、「這邊賣陽春麵開bmw，賣楊桃汁開賓士」、「常吃的早餐店老闆開 XC60（VOLVO）」。

▲一名網友 24 日在 PTT 上好奇問道：「早餐店好賺到兒子買了凱燕？」（圖／翻攝自 PTT）

此外也有網友提出專業分析，直言：「店面自己的比較有可能，早餐店很競爭」、「早餐店有做起來月淨利可以到 20 萬，不過失敗的非常多…生存者偏差讓人以為開了就會賺」、「食品很好賺，但也算辛苦錢，大學附近宵夜街老闆都雙 b 以上，還不是入門款」、「也不是做吃的都很賺啦！我老爸也是做吃的，早五晚五的那種，到現在一台汽車也買不起，只能說賺錢的聽聽，有心就學，但不要期望一定大賺！」（編輯：王錫謙）

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