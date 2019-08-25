不少人在求學、工作階段，選擇離鄉背井，到市區租房子過生活。近日，有網友在 PTT 好奇詢問有關住在家裡，或是到台北工作自己租房子，兩者存錢的差別為何，貼文立刻引發熱議，更有過來人立刻道破血淚真相。

原 PO 表示，自己是讀文科的女生，幾年前在台北讀大學，現在回到家鄉找工作，卻說「最近找工作有點累，覺得好像小地方工作機會少，也許是我的專業有限，每天看來看去，就那幾間公司在徵人」，不禁萌生去台北或台中等大都會工作的想法。

原 PO 苦惱，身邊許多人不斷勸阻，認為住家裡可以省很多，若獨自搬到台北，一個月租房、水電瓦斯費、網路費，還有飯錢，開銷預估 2 萬元，其實存不了什麼錢。好奇詢問廣大鄉民「在外面自己一個人租房打拚，跟住家裡又不需給孝親費的情況下，可以省下的錢，差距有這麼大嗎？」同時也想了解住家裡的人，每個月大約能存下多少錢。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「住家裡可以存一半以上吧」、「你先想你在台北能找多少薪水的工作」、「租外縣市通勤這樣會比較省」、「建議妳先在鄉下工作 1、2 年左右，存個錢再去北部，也還年輕，也不會有用錢（生病、租屋壓金、房租）的壓力」、「台北讚、娛樂多、工作好找」。

也有許多過來人心酸表示「台北確實生活費和房租加起來大約先扣個 2 萬，但能存多少還是取決於你找的工作薪水，還有花錢的習慣」、「只要住台北，光房租就先去掉 1 萬初，等於至少得找比家鄉多 1 萬的薪水，才能持平」、「要能存錢有娛樂生活大約 4 萬薪水」、「沒 4 萬、沒野心，別來台北」。（編輯：賴詠璿）