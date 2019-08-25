衛視中文台《瘋神無雙》日前邀請許久不見的郝劭文上節目挑戰無台詞單元，面對許效舜、馬力歐、阿虎、沛沛、香蕉及逸祥的接連考驗，郝劭文不只毫無懼色，更是超愛演，上一秒還在驕傲地展現拳腳功夫，下一秒馬上跪地哭訴，秒變臉的臨機應變，連許效舜也差點hold不住，機靈的有如當年的小小郝劭文重現，順利過關的郝劭文直呼很開心很好玩，但接著馬上說：「大概以後再也不會來了！」

許效舜透露在郝劭文4歲時就認識他，當時的郝劭文的確就是「嗜睡」，因為年紀小小的他同時軋好幾部電影，在片場不是拍片就是睡覺，許效舜笑說當年朱延平導演最常對他說的就是：「你等他（郝劭文）精神好一點，我們再來好了。」郝劭文笑說現在跟小時候最大的差異就是「醒著」，而回想小時候的精采時光，他笑說：「唯一有幾個遺憾，就是都不記得了。」

4歲就開始的郝劭文演藝經歷只比略遜於許效舜，面對馬力歐、阿虎聯手逼他展現少林武功，不管是空中夾蒼蠅、高難度翻滾、手刀擊破木板，郝劭文總是能用郝式風格一一化解外，還能逗得大家哈哈笑。

當劇中飾演郝劭文師弟的阿虎，要在他面前展現用鐵砂掌擊破木板時，郝劭文趁阿虎要出拳前竟搶先一步將木板擊破，讓阿虎好傻眼，郝劭文卻開心地有如拿到跆拳道世界冠軍般，開心的振臂為自己歡呼。而且郝劭文還玩開了，竟然一而再而三的搶先阿虎擊破，開心的宛如4歲的童星郝劭文般地露出招牌笑容滿場跑。沒想到這卻是許效舜埋下的陷阱，當飾演師父的許效舜現身聯合馬力歐、阿虎多重逼迫下，反應超強的郝劭文一秒戲精上身，立馬跪下抱著許效舜大腿哭訴反控，嚇得許效舜差點hold不住。