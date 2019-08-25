▲女網友分享一樣「廚房神器」，貼文立刻引發熱議，更有神人再揭隱藏功用，讓眾人紛紛驚呆。（圖／資料照、臉書《 Costco 好市多商品經驗老實說》）
▲女網友分享一樣「廚房神器」，貼文立刻引發熱議，更有神人再揭隱藏功用，讓眾人紛紛驚呆。（圖／資料照、臉書《 Costco 好市多商品經驗老實說》）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

連鎖美式賣場好市多（ Costco ）許多商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。一名女網友 22 日在臉書社團分享一樣「廚房神器」，貼文立刻引發熱議，更有神人再揭隱藏功用，讓眾人紛紛驚呆。

原 PO 在臉書社團《 Costco 好市多商品經驗老實說》表示，到好市多賣場買了一組抹布，一大包 4 百元左右，婆婆卻不解直問「是要洗車子？」原 PO 解釋「這其實我拿來當廚房抹布，超便宜又好用，吸水性強，黑汙垢容易洗得掉」，且說「每次用完抹布用肥皂輕輕搓洗，就可以洗掉」，直呼「超推的！」文中也附上 2 張抹布的照片。

▲女網友分享一樣「廚房神器」，貼文立刻引發熱議，更有神人再揭隱藏功用，讓眾人紛紛驚呆。（圖／翻攝自臉書《 Costco 好市多商品經驗老實說》）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我買了一包就可以用很久，不用說廚房，走到哪就可以擦到哪」、「乾擦玻璃的灰塵，不留屑，真心不騙」、「很好用！很多餐廳都拿來擦桌子」、「好用，但是希望可以出小塊一點」、「洗車、廚房、擦地，都好用」。

▲女網友分享一樣「廚房神器」，貼文立刻引發熱議，更有神人再揭隱藏功用，讓眾人紛紛驚呆。（圖／翻攝自臉書《 Costco 好市多商品經驗老實說》）
▲女網友分享一樣「廚房神器」，貼文立刻引發熱議，更有神人再揭隱藏功用，讓眾人紛紛驚呆。（圖／翻攝自臉書《 Costco 好市多商品經驗老實說》）

此外，也有內行網友公開這組抹布的「隱藏功用」，回應「我幫女兒洗頭都拿來擦女兒頭髮，瞬間吸走 90％ 水分」、「我也是拿來擦頭髮，超吸水的」、「超好用！洗完頭拿來擦頭髮超吸水的」；也有網友表示「拿來擦手機超好擦」。（編輯：賴詠璿）

相關文章

好市多

好市多「淡紫特調」不錯喝！質疑會結石　辣媽超專業打臉

▲日前有網友表示自己在台灣好市多買東西，到美國想退貨，其回應直接暖哭人。（合成圖／取自維基百科、 COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

佛到爆！台灣買金鍊回美國慘斷　好市多一舉動暖哭眾人

▲有網友在臉書 PO 文分享，逛好市多賣場意外看見澳門特產杏仁餅，算起來竟比澳門當地買還划算，貼文曝光立刻引發網友熱議。（圖／公關照、《 Costco 好市多消費經驗分享區》）

好市多驚見「澳門夯餅」！　人妻秒扛3組：竟比當地便宜

更多文章

▲有網友在 PTT 好奇詢問有關住在家裡，或是到台北工作自己租房子，兩者存錢的差別為何，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

「家鄉工作vs.台北租房」哪個存錢多？　過來人淚揭真相

▲子瑜在後台玩遊戲的畫面被拍下，一彎腰不慎露出「邪惡視角」。（圖／翻攝自 TWICE IG 、 Youtube ）

影／玩遊戲被拍！子瑜彎腰炸出「邪惡視角」　粉絲全瘋了

▲原 PO 在路上撿到一支 iPhoneX 手機，正妹失主表示要請吃飯報答，兩人便約在高級餐廳見面，豈料最後劇情大逆轉，讓原 PO 崩潰不已。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

撿到iPhone！正妹失主邀「吃飯答謝」　結局逆轉男臉超綠