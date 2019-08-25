連鎖美式賣場好市多（ Costco ）許多商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。一名女網友 22 日在臉書社團分享一樣「廚房神器」，貼文立刻引發熱議，更有神人再揭隱藏功用，讓眾人紛紛驚呆。

原 PO 在臉書社團《 Costco 好市多商品經驗老實說》表示，到好市多賣場買了一組抹布，一大包 4 百元左右，婆婆卻不解直問「是要洗車子？」原 PO 解釋「這其實我拿來當廚房抹布，超便宜又好用，吸水性強，黑汙垢容易洗得掉」，且說「每次用完抹布用肥皂輕輕搓洗，就可以洗掉」，直呼「超推的！」文中也附上 2 張抹布的照片。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我買了一包就可以用很久，不用說廚房，走到哪就可以擦到哪」、「乾擦玻璃的灰塵，不留屑，真心不騙」、「很好用！很多餐廳都拿來擦桌子」、「好用，但是希望可以出小塊一點」、「洗車、廚房、擦地，都好用」。

此外，也有內行網友公開這組抹布的「隱藏功用」，回應「我幫女兒洗頭都拿來擦女兒頭髮，瞬間吸走 90％ 水分」、「我也是拿來擦頭髮，超吸水的」、「超好用！洗完頭拿來擦頭髮超吸水的」；也有網友表示「拿來擦手機超好擦」。（編輯：賴詠璿）