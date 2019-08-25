輕颱白鹿逐漸遠離台灣今（25）天上午已經解除陸上颱風警報，預計稍晚解除海警，雖然此次僅為輕颱，但依然對台灣造成災害影響，根據中央災害應變中心災情最新統計指出，截至上午9時止，共釀1死9傷，目前還有1328戶停電，公路總局則指出，道路災情總共有台8線109K大禹嶺路段等5處公路有災情傳出，將在今明兩天陸續搶通。

輕颱白鹿襲台造成災情，應變中心截至上午9時止的災情統計指出，共造成1死9傷。其中，台南市安南區昨晚11時49分發生一名年約18歲機車騎士撞上倒塌路樹，造成其右胸穿刺傷，送醫急救不治。台東縣蘭嶼鄉79歲老翁騎機車摔傷、達仁鄉79歲老翁於住家內被玻璃割傷，台東市18歲女子騎機車摔傷，台東市54歲男子遭家中物品砸傷，台東市59歲男子跌傷。

受到颱風白鹿影響，應變中心指出，曾停電用戶數達11萬7055戶，目前台東、花蓮、屏東、嘉義縣仍有1328戶待復電，預計下午5點前修復。

另外，在道路災情方面，台8線大禹嶺路段、華祿溪路段，因為土石坍方阻斷，目前機具已在現場作業，受到間歇雨勢影響，預計上午搶通，台20線150K向陽路段，因山區強降雨造成邊坡土石鬆動導致道路阻斷，機具進場清理中，預計明日中午搶通。

台20線170K、174K、178K利稻路段，因山區強降雨造成邊坡土石鬆動導致道路阻斷，機具進場清理中，預計今日下午5時搶通。 台23線21K東富公路，因山區強降雨造成邊坡土石鬆動導致道路阻斷，機具進場清理中，預計今日中午12時搶通。