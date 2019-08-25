根據網路購物平台統計， 2018 年「牙齒美白貼片」銷售量大，平均一天就賣出上千盒。然而醫師提醒，購買牙齒美白貼片前，應先了解自己牙齒變色的原因和健康狀況，醫師看診後再決定是否能貼！

根據《藥物食品安全周報》資料，牙科醫師李偉文醫師說明，牙齒越來越黃甚至變成灰黑色，可分為先天自然因素及後天人為因素。年長者牙齒容易染色、色素沉積較多，另外有些 40 歲以上的長輩，在尚未出生前或幼時牙齒發育期間，母親或自己服用四環素類抗生素，也會導致牙齒象牙質結構不良而變色。

李偉文強調，大多數人的牙齒變色，是後天人為造成。包括飲食因素，喝茶、喝咖啡、品紅酒、吃咖哩等含有天然色素的飲食，最好吃喝完後立即刷牙漱口；不良習慣，抽菸、嚼檳榔習慣者；牙齒受傷或壞死，例如受過撞擊、蛀牙已久或抽過神經牙齒已壞死等狀況，牙齒也會變色。

李偉文提醒，美白牙齒的原理有 2 種，物理性磨擦處理、化學性過氧化氫（雙氧水）處理。但雙氧水具有刺激性，如果有「蛀牙」或「牙周病」，使用牙齒美白貼時容易感到不適，使用時要避免碰觸牙肉，否則長期恐傷害牙齦。使用美白貼片前，可先看牙醫，確認牙齒變色原因和齒齦健康程度，有牙齒問題應先治癒，並選擇衛生福利部核可的牙齒美白貼，依照仿單正確使用。（編輯：林奐妤）