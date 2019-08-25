2020總統選舉還未起跑，各陣營砲火仍不斷！總統蔡英文今（25）日左批韓、郭，右打柯，她除了要韓國瑜專心市政外，也要郭台銘別在選舉時才把捍衛中華民國台灣的決心拿出來說，還強調，自己的國政成績單是交給人民，不會給特定政治人物。

蔡英文今出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，對於最新民調顯示，蔡英文大勝韓國瑜17.4%，卻遭指是幸運，蔡英文不悅的反問，難道過去民調不好就是不幸運嗎？

蔡英文說，過去幾年施政打下的基礎，讓政績一一呈現，加上現在的內閣非常積極，整體施政一直在往上走，國家進步人民有感，某種程度會反映在民調上面，但不同時間、不同思考下，做出來的民調總是起起伏伏，就當參考用。

針對韓國瑜競總提出新的防失分策略，蔡英文指出，雖然不知這個策略是什麼，不過韓國瑜還是高雄市長，背負許多市民期待，他必須專心在市政上，面對市民有質疑時也需要回答照顧。

另外，郭台銘拋出不能把反併吞當作選舉消費，蔡英文說，雖然不知道郭台銘說的是誰，但沒有人會質疑她捍衛中華民國台灣的決心，這些決心要靠長期具體的行動來證明，不是選舉拿來說說而已，相信大家共同的責任，就是要守住台灣的民主自由方式，也要守住國家的共同利益。

至於柯文哲日前受訪時，要求蔡英文要交出國政成績單一事，蔡英文強調，「我的成績單是交給人民的，我的成績單，不會交給特定的政黨，或特定的政治人物」。