鴻海集團董事長郭台銘參選2020總統大選問題引發各界矚目，由於高雄市長韓國瑜聲量不段下滑，國民黨內也傳出「換人」風聲，今（25）日郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭台銘要不要脫黨參選目前還沒打算，但國民黨是否要「換瑜」，是國民黨的家務事，郭台銘相信命運掌握在自己手中。

針對國民黨內出現的「換人」聲浪，蔡沁瑜說，要不要「換瑜」是國民黨「他們的家務事」，郭台銘的理念一直都是命運掌握在自己的手中，要不要參選會謹慎思考後再決定。蔡沁瑜提到，雖然許多政商界朋友都支持他選總統，但郭台銘是個務實、踏實的企業家，任何事都會好好想過在處理，參選總統這種「人生中的重大選擇」絕不是思考幾天就能決定。

蔡沁瑜指出，郭董要不要參選有「於情」、「於理」2部分作分析，於情是郭台銘跟國民黨之間有滿深厚的感情，過去國民黨太多次危難當中，郭台銘多次的伸出援手，而在情份上面，國民黨會做一個最適當的處理，這是他們應該要去思考的。

於理方面，則是以台灣現在的政治發展，應該要跳脫藍綠的框架，有一種思維叫做中華民國思維，應該要跳脫藍綠、跳脫統獨，不要再拿這件事情來綁住自己，不要再受到藍綠的束縛，郭台銘跟政界上有交流、志同道合的人都是朋友，都可以互相交換意見，大家都可以互相交流、集思廣益，一起為台灣打拚。