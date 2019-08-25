▲時代力量立委黃國昌驚爆國安局官員利用陪同總統蔡英文出訪的職務之便，走私9800條香菸入關。（圖／立委黃國昌辦公室）
▲時代力量立委黃國昌爆國安局走私萬條香菸，風波持續延燒。（圖／立委黃國昌辦公室）

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國安特勤爆發私菸案至今，引發全國關注。上週檢調公布的調查報告中，查出參與買菸的國安人員，竟比事後國安局方面要求下屬「自清的人數」多，換言之有國安局人員涉案卻未在第一時間承認，而其中一人就是總統府內衛主任林國欽少將。消息一出引發外界議論，對此國安局也隨即對外回應，表示對於初期未行自清現遭偵查涉案者，即予檢討回軍與行政懲處。

根據檢方調查，林國欽當初在向少校吳宗憲訂購免稅私菸時，是以代號而非本名做註記。在私菸案爆發時，國安局第一時間要求下屬「自清」承認是否有購買私菸時，林國欽未坦承有購買，因而躲過首波懲處。不過檢調事後掌握林國欽透過通訊軟體LINE向吳宗憲訂購一百條免稅菸等事證，他才向檢調坦承有購買。

不過讓檢調覺得諷刺的是，第一時間就「自清」承認購買免稅菸的外衛主任陳逸夫少將，隨即就遭到國安局懲處調職「回軍」處分，但林國欽卻因為第一時間未坦承而並未受到處分，至今仍在總統府侍衛室任職。現在爆出林國欽涉案其中，究竟國安局會如何處置，也成為外界關注焦點。

根據檢方調查，林國欽以六萬七千元的代價，透過吳宗憲購買一百條七星牌免稅香菸，由於一開始他並未以真名登錄在清單中，也讓案發時他並未名列在購菸名單中。而在林國欽應訊時，看到檢方出示的證據，他也隨即坦承有購買香菸，但稱沒有轉賣牟利意圖，只是單純參與買菸。不過檢調事後調查發現，這並非林國欽第一次參與免稅香菸的購買，未來也將另案調查。

而針對台北地檢署公布的調查報告，國安局也在今天（25日）上午發表回應，表示根據調查報告內容，國安局也隨即針對人員自清內容進行比對，對於初期未行自清現遭偵查涉案者，即予檢討回軍與行政懲處。此外，也將依據檢察機關公布調查結果，賡續辦理懲處作業。

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