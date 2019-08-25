國安特勤爆發私菸案至今，引發全國關注。上週檢調公布的調查報告中，查出參與買菸的國安人員，竟比事後國安局方面要求下屬「自清的人數」多，換言之有國安局人員涉案卻未在第一時間承認，而其中一人就是總統府內衛主任林國欽少將。消息一出引發外界議論，對此國安局也隨即對外回應，表示對於初期未行自清現遭偵查涉案者，即予檢討回軍與行政懲處。

根據檢方調查，林國欽當初在向少校吳宗憲訂購免稅私菸時，是以代號而非本名做註記。在私菸案爆發時，國安局第一時間要求下屬「自清」承認是否有購買私菸時，林國欽未坦承有購買，因而躲過首波懲處。不過檢調事後掌握林國欽透過通訊軟體LINE向吳宗憲訂購一百條免稅菸等事證，他才向檢調坦承有購買。

不過讓檢調覺得諷刺的是，第一時間就「自清」承認購買免稅菸的外衛主任陳逸夫少將，隨即就遭到國安局懲處調職「回軍」處分，但林國欽卻因為第一時間未坦承而並未受到處分，至今仍在總統府侍衛室任職。現在爆出林國欽涉案其中，究竟國安局會如何處置，也成為外界關注焦點。

根據檢方調查，林國欽以六萬七千元的代價，透過吳宗憲購買一百條七星牌免稅香菸，由於一開始他並未以真名登錄在清單中，也讓案發時他並未名列在購菸名單中。而在林國欽應訊時，看到檢方出示的證據，他也隨即坦承有購買香菸，但稱沒有轉賣牟利意圖，只是單純參與買菸。不過檢調事後調查發現，這並非林國欽第一次參與免稅香菸的購買，未來也將另案調查。

而針對台北地檢署公布的調查報告，國安局也在今天（25日）上午發表回應，表示根據調查報告內容，國安局也隨即針對人員自清內容進行比對，對於初期未行自清現遭偵查涉案者，即予檢討回軍與行政懲處。此外，也將依據檢察機關公布調查結果，賡續辦理懲處作業。