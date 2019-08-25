蘇友謙曾以行動麥克風創下網路熱銷10萬支佳績，16歲即成為億萬富翁，並有「麥克風小天王」封號。他今年6月在臉書直播崩潰坦承吸毒，並到台南仁德派出所自首，經過近3個月的沉潛，日前驚爆財務危機，力圖振作重新出發。

歷經成長的挫折，蘇友謙放下身段，由CEO變身直播主親自上陣推銷麥克風，打著優惠與團購組合，短短2小時即創造1300萬的業績，而有別於過往開直播瞎聊天，首度叫賣。蘇友謙坦言直播後躺在家中床休息，聽著購買私訊的通知聲仍不斷響起，開玩笑地說：「躺著都能聽到賺錢聲，超爽的！」歷經大起大落後，蘇友謙說感謝好友高宇蓁、翁立友與陳冠霖等給予他鼓勵。

蘇友謙坦言這幾個月都在整理心情，家中也籠罩著低氣壓，父親日前還差點想不開的想自殺。提到吸毒，蘇友謙直言少年時因為逃家而結交朋友而染上惡習，後來因為經營事業振作而改掉了，但日前因為家中再度發生一些事故，讓原本舊疾憂鬱與躁鬱症再度復發，情緒也瀕臨崩潰，因而再度碰觸藥品，「歷經這些事情，也讓我領悟到如何以平靜的心面對挫折，看到許多的大哥大姊網友們留言稱我為前輩加油，真的很感動。」

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