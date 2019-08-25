嘉義縣政府為了傳承農業永續經營，特與嘉義縣精緻農業協會合作，持續舉辦第4屆「一季園主」活動。翁章梁縣長說，青壯農都是台灣的寶，希望青年農民返鄉加入農業行列，並實際留下務農，永續傳承農業文化。

今（25）日上午縣長翁章梁在六腳鄉長陳川崎、六腳鄉農會理事長陳國文及精緻農業協會理事長謝俊宏的陪同，到種植高品質甜瓜「嘉玉」及「翠妞」的六腳溫室，與7位青年園主一起分享美濃瓜栽種技術，讓素人青農增加實務經驗。

縣政府表示，行政院農委會農業試驗所「設施蔬果栽培培訓」計劃中，讓縣府結合精緻農業協會推動的「一季園主」活動，提供無償土地、設備及完整的栽培技術；素人青農參與「一季園主」活動，需要經過農業試驗所內為期3週的農業訓練後，再進行田間實作。

翁章梁以為「農業是國家的根本」，他說，農業耕做需要經驗跟知識，「一季園主」活動吸引各地剛踏入農業的青年參加，透過農業訓練、田間實作體驗，可以從中了解到土壤品質、氣候關係對農產的影響，讓青農們少走冤枉路。

翁章梁指出，每一種產業都有可能變為夕陽產業，只有農業不會變成夕陽產業，嘉義縣為農業大縣，精緻農業與設施農業在未來，已經是不可或缺。

謝俊宏說，過去幾年已有不少青年返鄉從農，無奈萬事起頭難，農業要永續必定要傳承，藉由「一季園主」的活動，由前輩們手把手一路帶做傳承。